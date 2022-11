L’hôpital de Prince Rupert fermé à clé, un homme arrêté à la suite de menaces contre des travailleurs de la santé – Kelowna Capital News

Un homme de 51 ans de Prince Rupert a été arrêté puis libéré sous conditions après avoir prétendument proféré des menaces contre des travailleurs de la santé la semaine dernière.

Le 25 octobre, l’administratrice des services de santé Julia Pemberton a reçu un rapport concernant un homme menaçant des membres du personnel de Northern Health et a appelé la GRC vers 12 h.

La police a réagi rapidement et efficacement et a ouvert sa propre enquête dans les six minutes suivant la notification, a déclaré Pemberton.

En raison de la gravité et de la nature des menaces, la police a appréhendé l’homme, a écrit le gend. Gabriel Gravel, agent des relations avec les médias pour le détachement de la GRC de Prince Rupert dans un courriel à La vue du nord.

“L’homme a été amené à l’hôpital régional PR pour être évalué par un médecin, mais n’a finalement pas été interné”, a déclaré Gravel.

Cependant, la police l’a maintenu en détention pendant qu’ils exécutaient un mandat de perquisition à son domicile.

“Des armes à feu, des munitions et d’autres armes, y compris des armes prohibées, ont été saisies”, a déclaré Gravel.

La GRC recommandera des accusations de profération de menaces, d’entreposage négligent d’une arme à feu et de possession d’une arme prohibée au service des poursuites de la Colombie-Britannique pour approbation.

Entre-temps, l’homme a été libéré sous engagement assorti de conditions de protection, que la GRC ne libérera pas pour le moment. Il devra comparaître devant le tribunal plus tard ce mois-ci.

Northern Health a également mis en place ses propres procédures de sécurité. Moins d’une heure après l’incident, l’autorité sanitaire avait mis en place un accès contrôlé à l’hôpital régional de Prince Rupert, au manoir Acropolis et à l’unité de santé communautaire.

Dans une note obtenue par La vue du nord qui a été envoyé au personnel de santé le jour de l’incident, Northern Health a déclaré que des mesures de sécurité supplémentaires avaient été mises en place “par prudence” et que le risque de violence ciblée était faible.

À l’hôpital régional PR, l’accès à la partie principale de l’hôpital était verrouillé, y compris la porte de la salle d’urgence et les portes du quai de chargement. Les membres du personnel ont été avisés de ne pas entrer ou sortir inutilement de l’hôpital pendant leur quart de travail et de se déconnecter et de porter un pendentif à code blanc s’ils travaillaient seuls.

Les codes de couleur sont utilisés dans les hôpitaux pour communiquer les situations d’urgence au personnel. Dans les hôpitaux de la Colombie-Britannique, un code blanc est utilisé pour l’agression.

La note de service indiquait qu’à Acropolis Manor et au bureau de santé, toutes les portes avaient été verrouillées et que seules les personnes approuvées par un agent de contrôle ou une personne désignée seraient autorisées à entrer.

La sécurité au bureau de santé communautaire continuera d’être renforcée pendant les cliniques de vaccination publiques et à l’hôpital pendant les deux prochaines semaines, a déclaré Pemberton le 31 octobre. La GRC n’a pas demandé à Northern Health d’ajouter ces mesures prolongées, mais ils ont choisi de garder en place par mesure de prudence supplémentaire.

L’hôpital régional PR a un membre de la sécurité de Paladin Security à l’hôpital depuis plusieurs mois, a déclaré Pemberton.

«Notre base de référence normale est un membre de la sécurité et ce que nous avons fait au cours des deux prochaines semaines, encore une fois par prudence, c’est simplement d’avoir deux membres de la sécurité sur place, ce qui nous permet simplement d’avoir une plus grande présence qui aide rassurer le personnel.

Pemberton a déclaré qu’elle assistait à une «tendance troublante» à l’augmentation de la violence ciblée contre les travailleurs de la santé.

«Nous sommes confrontés à de nombreux patients qui sont simplement très agressifs avec notre personnel, ce qui est vraiment dommage. Cela pèse vraiment lourd sur le personnel qui a travaillé très dur au cours des deux dernières années et demie, donc être le bénéficiaire de cela n’est tout simplement pas ce que je voudrais que l’un de nos employés subisse après tout ce qu’il a être passé à travers.”

Par coïncidence, le ministère de la Santé de la Colombie-Britannique a récemment annoncé un nouveau programme pour 26 établissements de santé, dont le PR Regional Hospital, afin de financer un « modèle de sécurité relationnelle ».

“Le nouveau modèle garantit que tout le personnel de sécurité a une conscience aiguë des patients et de leur environnement, ainsi que de la manière d’anticiper, de désamorcer et finalement de prévenir les agressions”, a déclaré un communiqué de presse du ministère.

Les nouveaux agents de sécurité ne remplaceront pas les agents contractuels actuels, mais seront ajoutés.

Malgré la sécurité accrue, les résidents ne devraient pas hésiter à accéder aux services de soins de santé, a déclaré Pemberton. Les gens peuvent remarquer quelques petits changements à l’entrée et aux points d’accès pour le contrôle, mais il est tout à fait sûr d’entrer.

Kaitlyn Bailey | Journaliste de l’Initiative locale de journalisme