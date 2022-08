L’hôpital de Penticton n’aura pas de machine à calculs rénaux pour le moment

Les résidents de Penticton continueront de se rendre à Kelowna en voiture s’ils veulent une aide rapide pour les calculs rénaux et vésiculaires.

Lors de sa réunion du 16 août, le conseil municipal a rejeté la demande de subvention de 21 255 $ de la South Okanagan Similkameen (SOS) Medical Foundation qui aurait servi à l’achat d’un appareil d’urologie à impulsions de choc pour l’hôpital régional de Penticton.

Le personnel de la Ville avait plutôt recommandé une subvention de 10 628 $, soit la moitié de la demande de la fondation.

Avec cette machine, PRH serait en mesure de fournir un traitement non invasif amélioré et plus rapide pour les calculs rénaux ou de la vésicule biliaire, réduisant ainsi les complications pour les patients et le temps de récupération après la procédure. Cela augmenterait également le nombre de patients servis, réduisant ainsi la liste d’attente, a déclaré le SOS dans sa candidature à la subvention.

Actuellement, l’hôpital le plus proche équipé de la machine est Kelowna General.

Le coût total d’un appareil d’urologie à impulsions de choc est de 38 733 $. Le SOS a fait la demande tardive de financement car il avait un coût inattendu dans son budget 2022.

Bien que le conseil ait soutenu l’apport de la machine à PRH, il n’a pas soutenu l’octroi de l’argent de la subvention à SOS.

La demande de subvention a été faite au milieu de l’année de budgétisation de la ville parce que le SOS manquait d’argent qu’ils n’avaient pas calculé pour les impôts. La fondation a dû payer pour deux propriétés qu’elle possède, ce qui a entraîné un manque à gagner dans son budget.

David Kampe a offert à la SOS Medical Foundation deux propriétés voisines sur Camrose Street. La fondation a loué les propriétés à une entreprise à but lucratif, mais n’a pas réussi à budgétiser en ce sens qu’elle perdrait alors son exonération fiscale permissive.

“Si les propriétés sont louées à but lucratif, le manque à gagner n’est-il pas couvert par le loyer?” a demandé le conseiller. Katie Robinson.

Au moment des contrats de location, SOS n’a pas tenu compte des coûts de la taxe foncière et n’a pas fixé le prix du loyer.

Robinson a déclaré que venir les voir après l’établissement du budget n’est qu’une des choses avec lesquelles elle a des problèmes.

Robinson et Miller ont tous deux partagé leurs inquiétudes concernant le transfert des coûts par Interior Health aux municipalités.

Miller a de nouveau contesté la décision d’IH de fermer le centre de ressources sur les dépendances Pathways au milieu d’une crise des opioïdes et de payer à son PDG 350 000 $ par an.

Robinson a suggéré que le SOS demande un financement au conseil d’administration de l’hôpital du RDOS.

HôpitauxPenticton