L’hôpital de LI obtient le premier classement

Un hôpital de Long Island a obtenu un classement élevé par Vizient, une organisation d’amélioration des performances des soins de santé.

L’hôpital NYU Langone—Long Island a été nommé n°1 parmi 154 grands centres médicaux complexes spécialisés à l’échelle nationale dans le classement Birnbaum Quality Leadership des centres médicaux spécialisés de soins complexes. L’hôpital s’était classé cinquième l’année dernière.

Les classements sont basés sur les taux de mortalité et d’infection, les scores d’expérience des patients et d’autres mesures de qualité critiques.

Jeudi, Vizient a organisé une cérémonie à Las Vegas au cours de laquelle NYU Langone Health a reçu le Bernard A. Birnbaum, MD, Quality Leadership Award pour ses performances supérieures dans les soins aux patients. Le système de santé a également reçu le prix Ambulatory Quality and Accountability Award pour l’excellence des soins ambulatoires parmi 62 réseaux à l’échelle nationale ; le réseau de patients ambulatoires comprend des sites à Long Island.

« Le fait d’être non seulement numéro un à Long Island ou à New York, mais premier dans le pays est une incroyable reconnaissance des soins sans précédent que nous prodiguons à l’hôpital NYU Langone de Long Island », a déclaré le Dr Joseph Greco, vice-président exécutif et chef de l’hôpital. opérations, a déclaré dans un communiqué. « Nos patients sont les plus grands bénéficiaires de réalisations comme celle-ci et nous sommes très reconnaissants qu’ils nous accordent leur confiance.

Le Bernard A. Birnbaum, MD, Quality Leadership Award a été nommé en mémoire de l’ancien chef des opérations hospitalières de NYU Langone.