L’hôpital de Leeds évacue des patients après la découverte d’un colis suspect

Un hôpital de Leeds a déclaré un incident critique après la découverte d’un colis suspect à l’extérieur d’une maternité. Des spécialistes de la police et de l’armée ont été appelés à l’aile Gledhow de l’hôpital St James, où certains patients ont été évacués. La fiducie du NHS a déclaré qu’elle avait déclaré un incident critique “afin que nous puissions assurer la sécurité du personnel et des patients” pendant que les services d’urgence enquêtaient. La police du West Yorkshire a exhorté les gens à éviter l’entrée de l’aile Gledhow et a déclaré qu’elle avait érigé un cordon par mesure de précaution. La fiducie des hôpitaux universitaires de Leeds, qui supervise l’hôpital St James, a déclaré: «Les services d’urgence sont actuellement confrontés à un incident de colis suspect à l’extérieur de l’aile Gledhow de l’hôpital St James. «Un cordon a été mis en place par mesure de précaution pour assurer la sécurité publique et nous avons travaillé avec la police pour évacuer certaines zones de service afin d’assurer la sécurité de nos patients et de notre personnel. «Les patients sont invités à se rendre à l’hôpital comme d’habitude pour les rendez-vous, à moins qu’ils ne soient contactés autrement. Les visites pour les patients qui se trouvent actuellement dans l’aile Gledhow et l’aile Lincoln de l’hôpital St James sont suspendues jusqu’à ce que nous ayons plus d’informations. Les accidents et les urgences à St James’s sont toujours ouverts. La police du West Yorkshire a ajouté: «Les officiers sont en contact avec des spécialistes de l’armée qui sont sur les lieux pour faire une évaluation conformément aux procédures normales. Les gens sont priés d’éviter l’entrée de l’aile Gledhow pour le moment. Inscrivez-vous pour Première édition Newsletter quotidienne gratuite Archie Bland et Nimo Omer vous guident à travers les meilleures histoires et ce qu’elles signifient, gratuitement tous les matins de la semaine

L’aile Gledhow, à environ un mile du centre-ville de Leeds, abrite la majorité des services de maternité de l’hôpital St James, y compris sa clinique prénatale, son centre d’évaluation de la maternité et la salle d’accouchement. Il comprend également des salles pour les services respiratoires et de deuil.