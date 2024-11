L’hôpital de la région de Sault déclare une éclosion de COVID-19 dans l’unité 1B

À partir de mercredi, tout le monde a dû commencer à porter un masque ou un couvre-visage en entrant dans toute zone de soins aux patients du SAH et dans toutes les zones publiques des établissements hors site. Une zone de soins aux patients est tout service/unité/clinique où de tels soins sont fournis, y compris les services de patients hospitalisés et ambulatoires du site principal de l’hôpital SEP et de tous les emplacements hors site. Cela comprend toutes les salles d’attente des cliniques.

Et mercredi, les politiques révisées ont nécessité davantage de masquage en réponse au début de la saison respiratoire.

Toute personne visitant l’unité est priée de porter un masque d’hôpital en tout temps et d’utiliser un désinfectant pour les mains à l’entrée et à la sortie. Les heures de visite sont de 8h30 à 20h30 tous les jours – des exceptions peuvent être faites. Limitez les visites à l’unité pour protéger les patients, conseille SAH.

Contenu de l’article

De plus, tous les membres du public, y compris les patients et les visiteurs, reçoivent un masque chirurgical/procédural approuvé par l’hôpital à porter dans les zones de soins aux patients. Des masques sont disponibles à proximité de toutes les entrées extérieures, entrées de département et postes de soins infirmiers.

« Le port du masque est obligatoire pendant les saisons à haut risque pour aider à protéger nos patients, visiteurs et travailleurs de la santé vulnérables », lit-on dans un article sur les réseaux sociaux plus tôt cette semaine.

Si une unité est en situation d’épidémie respiratoire, des mesures de précaution renforcées sont mises en œuvre.

La prévention et le contrôle des infections nécessitent le masquage des visiteurs/partenaires de soins ou la limitation des visiteurs aux partenaires de soins essentiels.

« SAH soutient tous ceux qui continuent de se masquer dans les zones où la politique ne l’exige pas », indique le message.

Les masques resteront disponibles pour une utilisation dans toutes les zones. Des panneaux ont été installés pour indiquer quand un masque doit être mis, par exemple à l’entrée d’une unité de soins aux patients/clinique.

« La sécurité et le bien-être de nos travailleurs de la santé, des patients et des visiteurs du SAH sont primordiaux et nous vous remercions pour votre contribution à la sécurité de notre hôpital », peut-on lire dans le message.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://sah.on.ca/visiteurs/