L’hôpital de Kishwaukee organise des cours de cuisine virtuels – Shaw Local

DeKALB – Le Leishman Center for Culinary Health du Northwestern Medicine Kishwaukee Hospital organisera des cours virtuels de cuisine et de nutrition.

Les cours sont gratuits et ouverts aux patients et aux membres de la communauté.

Tous les cours auront lieu en ligne via Zoom. Les cours sont diffusés en direct du centre situé au rez-de-chaussée de l’hôpital de Kishwaukee.

Les cours se concentreront sur la façon de cuisiner et de préparer des repas avec un budget, ainsi que sur la façon de cuisiner avec des ingrédients de saison. Les cours durent de 30 minutes à une heure. Les cours du mercredi sont offerts de 13 h à 14 h et de 18 h à 19 h. Les cours du jeudi sont de 10 h à 10 h 30 et de 13 h à 13 h 30.

Les sujets incluent :

• Gérer la pression artérielle avec DASH, lundi 17 octobre

• Cuisiner à petit budget : repas d’automne, mercredi 19 octobre

• Cuisiner avec de la citrouille, jeudi 20 octobre

• Tacos aux légumes d’automne, mercredi 26 octobre

• Cuisiner avec des courges d’hiver, jeudi 27 octobre

• Construire un garde-manger sain sur un budget, jeudi 27 octobre

Pour vous inscrire, visitez nm.org.