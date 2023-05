L’hôpital de Kelowna relance la Journée du don pour financer un nouvel appareil d’IRM

C’est le moment le plus merveilleux de l’année pour la Fondation de l’Hôpital général de Kelowna.

La journée annuelle du don revient le mercredi 17 mai, une collecte de fonds qui a rapporté plus de 3,8 millions de dollars sur une période de sept ans.

Cette année, l’argent amassé ira directement à un tout nouvel appareil d’IRM 3T à la fine pointe de la technologie, ce qui augmentera considérablement la capacité de test de l’hôpital.

« L’IRM est une technologie de diagnostic absolument essentielle en médecine aujourd’hui », a déclaré Allison Young, PDG de la Fondation KGH. « Le fait que KGH ne possède actuellement qu’une seule machine – la plus ancienne de la Colombie-Britannique – n’est plus acceptable. Alors que notre communauté continue de croître, des milliers de patients du centre de l’Okanagan attendent trop longtemps pour l’IRM, ce qui retarde la capacité de leur équipe de soins à diagnostiquer et à traiter ce qui les afflige.

L’acquisition de la nouvelle machine devrait permettre plus du double du nombre d’examens IRM annuels dont l’hôpital est actuellement capable, de 7 000 à 15 000.

L’appareil IRM 1,5T actuel de KGH fonctionne déjà 147 heures par semaine.

« 3T est plus rapide et produit des scans plus clairs », a déclaré le radiologue Dr Michael Partrick. « Il permet une plus grande précision dans le diagnostic et le traitement d’une multitude de problèmes, notamment les tumeurs cérébrales, les accidents vasculaires cérébraux, les anévrismes, la sclérose en plaques, les cancers et plus encore. »

Les dons le 17 mai peuvent être faits par téléphone au 250-980-6123, une station de dons au volant à Rose Avenue et Pandost Street, ou avec les Sprott Shaw College Change Bandits, qui seront au coin de la rue avec leurs seaux de changement.

Jusqu’à 250 000 $ seront jumelés dollar pour dollar jusqu’à 23 h 59.

