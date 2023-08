L’hôpital de Kelowna en alerte code orange en raison d’évacuations

L’hôpital général de Kelowna a été mis en alerte de code orange en raison de l’évacuation d’un foyer pour personnes âgées dans le centre de l’Okanagan.

« Je comprends que l’autorité sanitaire a confirmé qu’elle est actuellement en alerte Code Orange, se préparant au Code Orange », a déclaré le ministre d’État aux Infrastructures Bowinn Ma.

Ian Cunnings, directeur principal des opérations d’intervention pour le ministère de la Gestion des urgences, a ajouté qu’il ne s’agissait pour le moment que de préparatifs.

Le centre de soins Brookhaven à West Kelowna a été évacué tard dans la soirée du 17 août. Bien qu’il n’ait pas encore reçu l’ordre d’évacuation, par précaution, Interior Health a transféré 95 résidents au KGH.

Le Highland Seniors Centre de la rue Snowsell à Kelowna commençait à être évacué vers 13 h 30. le 18 août.

Interior Health rappelle aux résidents que malgré l’alerte, l’hôpital est toujours pleinement opérationnel.

KGH est actuellement à une distance de sécurité de toute activité de feu de forêt.

