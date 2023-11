L’hôpital de Gaza sombre dans le noir au milieu des combats

Le système de santé à Gaza s’est effondré alors que les troupes israéliennes ont encerclé samedi le plus grand hôpital du territoire palestinien et que les groupes humanitaires internationaux ont mis en garde contre un “point de non-retour”.

Au cours de la dernière journée, l’hôpital Al Shifa a été touché à plusieurs reprises, “y compris les services de maternité et de consultation externe, entraînant de nombreux morts et blessés”, a déclaré Médecins sans frontières dans un communiqué. communiqué de presse Samedi.

Les combats se sont intensifiés et les fournitures et le carburant pour les générateurs se sont épuisés à l’hôpital Shifa, entraînant la mort d’au moins cinq personnes, dont un bébé prématuré, selon Medhat Abbas, porte-parole du ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas. Dans toute la bande de Gaza, 20 des 36 hôpitaux ne fonctionnent plus, a annoncé vendredi l’Organisation mondiale de la santé.

Abbas a déclaré à Al Jazeera qu’il y avait encore 1 500 patients à Shifa, environ 1 500 membres du personnel médical et entre 15 000 et 20 000 Palestiniens déplacés cherchant refuge après avoir fui leurs maisons.

Le Comité international de la Croix-Rouge a averti que « le système de santé à Gaza a atteint un point de non-retour » et a appelé à la protection des civils et du personnel médical dans les hôpitaux.

« Il n’y a pas d’électricité. Les appareils médicaux ont été arrêtés. Les patients, en particulier ceux en soins intensifs, ont commencé à mourir », a déclaré Mohammed Abu Selmia, directeur de Shifa, à l’Associated Press.

Le Dr Munir Al-Bursh, directeur général du ministère de la Santé contrôlé par le Hamas, a déclaré : CNN Samedi, les médecins ont mis en place une ventilation artificielle manuelle pour 36 bébés dont ils s’occupent dans le service de néonatalogie.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a repoussé samedi les appels à faire davantage pour protéger les civils palestiniens, affirmant que la responsabilité de leur sort incombe au Hamas. Il a blâmé le Hamas pour avoir empêché les gens de partir alors qu’on leur avait demandé d’évacuer les zones de combat.

L’armée israélienne a déclaré que le Hamas utilisait le complexe hospitalier comme couverture pour ses opérations. Le Hamas et le personnel hospitalier nient les affirmations selon lesquelles le Hamas aurait construit des bunkers élaborés sous le complexe et utilisé les civils qui s’y abritaient comme boucliers humains.

Derniers développements:

∎ L’Arabie saoudite a accueilli samedi des dirigeants musulmans et arabes à Riyad pour discuter d’une stratégie concernant la situation à Gaza.

∎ Six personnes ont été tuées samedi dans une frappe qui a touché une maison du camp de réfugiés de Nuseirat, dans la zone d’évacuation sud, selon le ministère de l’Intérieur, dirigé par le Hamas.

∎ Le ministère de la Santé, contrôlé par le Hamas, rapporte que plus de 11 070 Palestiniens ont été tués depuis le début de la guerre, dont deux tiers de femmes et d’enfants ; le ministère ne fait pas de distinction entre les morts civiles et militantes.

∎ Les responsables israéliens ont fourni un bilan actualisé des morts, la plupart des meurtres ayant eu lieu le 7 octobre. On estime que 1 200 civils et 41 soldats sont morts dans le conflit. 240 autres personnes restent captives après avoir été prises en otage par le Hamas.

Les civils évacuent les zones de combat samedi

Une fenêtre d’évacuation a été ouverte tôt samedi, dans le cadre des brèves pauses quotidiennes dans les combats convenues par l’armée israélienne, pour permettre aux civils de quitter les zones de combat.

Samedi, on pouvait voir un flot de personnes se diriger vers le sud sur une route principale, beaucoup à pied ou dans des charrettes tirées par des ânes. Depuis que les fenêtres d’évacuation ont été annoncées il y a une semaine, plus de 150 000 civils ont fui le nord de Gaza, selon les observateurs de l’ONU.

Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Volker Türk, a déclaré vendredi que « nulle part à Gaza n’est sûr », soulevant des inquiétudes concernant les frappes aériennes dans les zones que les autorités israéliennes ont désignées comme « zones de sécurité ».

Tsahal affirme avoir pris le contrôle de 11 postes du Hamas

L’armée israélienne a déclaré samedi dans un communiqué avoir pris le contrôle de 11 “postes terroristes du Hamas” au cours des dernières 24 heures.

L’armée israélienne a également déclaré avoir trouvé et détruit un tunnel souterrain utilisé par le Hamas et neutralisé un véhicule conçu pour exploser.

Vendredi, l’armée israélienne a déclaré que sa 401e brigade avait « éliminé » environ 150 militants depuis le début de ses opérations dans le nord de Gaza.

Contributeur : Associated Press