L’hôpital de Gaza « encerclé par des chars » alors que d’autres établissements de santé affirment avoir été endommagés par les frappes israéliennes

Les chars israéliens ont encerclé un Hôpital de Gazaa déclaré son directeur à CNN, alors que le plus grand établissement de santé du territoire a été victime d’un « bombardement », renforçant les craintes vendredi que la campagne militaire israélienne ne se poursuive. mettant en danger les patients et le personnel médical de Gaza.

Mustafa al-Kahlout, qui dirige l’hôpital Al Nasr et l’hôpital pédiatrique Al Rantisi dans le nord de Gaza, a déclaré à CNN qu’ils étaient encerclés et a demandé à la Croix-Rouge de l’aider à procéder à une évacuation. « Nous sommes complètement encerclés, il y a des chars à l’extérieur de l’hôpital et nous ne pouvons pas partir », a déclaré al-Kahlout.

Le complexe hospitalier est proche du quartier de Sheikh Radwan et du camp d’Al Shati, où des combats au sol ont été signalés séparément par les Forces de défense israéliennes (FDI) et le Hamas. « Nous n’avons pas d’électricité, pas d’oxygène pour les patients, nous n’avons ni médicaments ni eau », a déclaré al-Kahlout. “Nous ne connaissons pas notre sort.”

Son appel intervient après que des frappes ont été signalées près de plusieurs autres hôpitaux du nord de Gaza, notamment l’hôpital al-Shifa dans la ville de Gaza, le plus grand établissement médical du territoire.





Un porte-parole de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré vendredi qu’al-Shifa était « sous le feu des bombardements », ajoutant que 20 hôpitaux de la bande de Gaza étaient « hors d’usage ».

Interrogée vendredi sur une éventuelle frappe aérienne israélienne sur l’hôpital d’al-Shifa, la porte-parole de l’OMS, Margaret Harris, a déclaré lors d’un point de presse : « Je n’ai pas de détails sur al-Shifa mais nous savons qu’ils sont bombardés. »

L’armée israélienne a affirmé vendredi soir qu’un projectile raté lancé depuis Gaza était responsable de l’attaque contre l’hôpital al-Shifa.

« Plus tôt dans la journée, les FDI ont reçu des informations faisant état d’une attaque contre l’hôpital Shifa dans la ville de Gaza. Le bureau des médias dirigé par le Hamas dans la bande de Gaza a immédiatement affirmé qu’il s’agissait d’une frappe menée par Tsahal », a déclaré le porte-parole de Tsahal, le lieutenant-colonel Richard Hecht, dans un communiqué envoyé à CNN.

L’armée israélienne a déclaré qu’un examen de ses systèmes opérationnels avait indiqué qu’« un projectile raté lancé par des organisations terroristes à l’intérieur de la bande de Gaza a touché l’hôpital Shifa ».

Hecht a poursuivi en affirmant que le projectile visait « les troupes de Tsahal opérant dans les environs ».

Plusieurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montraient des personnes blessées dans ce qui était décrit comme la clinique externe d’al-Shifa.

On ne sait pas exactement ce qui a frappé l’hôpital, mais les vidéos montrent des blessés gisant sur le sol de la clinique extérieure. Des témoins dans les vidéos affirment qu’il s’agissait de frappes sur la zone. CNN n’a pas pu vérifier qu’il s’agissait de grèves.

Dans une déclaration sur Facebook, l’hôpital Al Awda, dans le nord de Gaza, a déclaré qu’en raison du « ciblage des environs de l’hôpital Al Awda… et de l’hôpital indonésien » par les forces israéliennes, 10 de ses employés ont été blessés et des infrastructures ont été touchées. et neuf véhicules ont été touchés.

Parmi elles, “deux ambulances qui ont été complètement endommagées”, indique le communiqué de l’hôpital.

Plus tard vendredi, une équipe de CNN à Sderot, en Israël, a été témoin d’intenses bombardements et de fusées éclairantes tirées par les forces israéliennes dans la partie nord de Gaza. L’équipe a également observé d’intenses fusées éclairantes au-dessus de la zone proche du camp de réfugiés de Jabalya.

Les groupes de défense des droits de l’homme affirment qu’Israël bombardement de masse des zones civiles, ordres d’évacuation et blocus du territoire s’élever à crimes de guerre.

Ahmad Hasaballah/Getty Images Un enfant palestinien reçoit des soins à l’hôpital médical Nasser après une frappe à Khan Younis, à Gaza, le 7 novembre.

Dans un communiqué distinct, la Société du Croissant-Rouge palestinien (PRCS) a déclaré qu’un de ses volontaires avait été blessé et que deux ambulances avaient été rendues inutilisables par une frappe près de l’hôpital d’Al Awda. Le groupe a également partagé des images et une vidéo de deux ambulances avec leurs pare-brise brisés dans ce qui semble être le parking de l’hôpital. Il n’était pas clair dans l’immédiat si le PRCS faisait référence aux mêmes ambulances mentionnées dans la déclaration de l’hôpital.

L’armée israélienne n’a pas commenté ces incidents mais a appelé à plusieurs reprises les civils à se déplacer au sud de Wadi Gaza, une voie navigable qui traverse le centre de la bande de Gaza, alors qu’elle intensifie ses attaques sur la ville de Gaza et le nord du territoire.

L’armée israélienne a déclaré que le Hamas s’encastrait dans une infrastructure civile et qu’elle frapperait le Hamas « partout où cela serait nécessaire ». Plus tôt ce mois-ci, Tsahal a publié des images aériennes qui, selon elle, montraient des lance-roquettes et une ouverture vers un tunnel près de deux hôpitaux de Gaza. CNN ne peut pas vérifier ces affirmations. Le ministère de la Santé de l’Autorité palestinienne basé à Ramallah et les médias gouvernementaux contrôlés par le Hamas ont rejeté les allégations selon lesquelles les hôpitaux seraient utilisés comme boucliers pour des attaques.

Israël a commencé son offensive à l’intérieur de Gaza, à la suite des attaques du Hamas du 7 octobre. Alors qu’Israël avait précédemment déclaré que 1 400 personnes avaient été tuées dans les attaques, les responsables ont déclaré vendredi qu’ils estimaient désormais que le nombre total de personnes tuées était d’environ 1 200.

Le bilan des morts inclut les travailleurs étrangers et d’autres ressortissants étrangers, a confirmé le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Lior Haiat.

L’estimation actuelle de 1 200 n’est pas un chiffre définitif, a souligné Haiat, car certains corps n’ont pas encore été identifiés.

L’armée israélienne a depuis intensifié sa campagne dans le nord de Gaza ces derniers jours, couper le territoire dans deux cas, ses opérations terrestres et ses bombardements aériens les plus violents étant apparemment concentrés dans le nord.

L’offensive a jusqu’à présent tué plus de 11 000 Palestiniens, selon le ministère palestinien de la Santé à Ramallah, s’appuyant sur des sources situées dans le territoire contrôlé par le Hamas. Les frappes israéliennes ont tué au moins 4 506 enfants et 3 027 femmes, selon le ministère, qui a indiqué que plus de 27 000 autres personnes ont été blessées. CNN ne peut pas vérifier ces chiffres de manière indépendante.

Mais l’impact sur les établissements de santé a suscité des inquiétudes quant à la situation humanitaire désastreuse de ceux qui restent dans le nord de Gaza. La majorité des hôpitaux de Gaza – 18 sur 35 – ont cessé de fonctionner, selon le ministère palestinien de la Santé à Ramallah, qui tire ses chiffres du territoire contrôlé par le Hamas, a déclaré jeudi.

En outre, 71 % de tous les établissements de soins primaires ont fermé leurs portes en raison de dommages ou d’un manque de carburant, a indiqué le ministère. Son communiqué indique que les hôpitaux qui restent ouverts sont limités dans ce qu’ils peuvent fournir et ferment progressivement des services.

Volker Türk, le plus haut responsable des droits de l’homme des Nations Unies, a quant à lui émis des doutes vendredi sur l’établissement unilatéral par Israël de « zones de sécurité » à Gaza, affirmant qu’aucun endroit du territoire n’était sûr pour les civils.

Des flots de Palestiniens – dont des femmes, des enfants et des personnes âgées – se dirigent vers le sud dans le cadre d’un exode croissant le long des couloirs d’évacuation quotidiens annoncés par l’armée israélienne.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré vendredi que « beaucoup trop de Palestiniens ont été tués, beaucoup trop ont souffert ces dernières semaines » – l’une de ses condamnations les plus directes du bilan civil causé par l’offensive israélienne à Gaza.

Il s’agit d’une histoire en développement et est en cours de mise à jour.