L’Hôpital de Chirurgie Spéciale crée une plate-forme virtuelle MSK

Hospital for Special Surgery, un centre médical universitaire basé à New York axé sur les soins musculo-squelettiques, a annoncé qu’il avait levé 21 millions de dollars en financement de série A pour lancer RightMove Powered by HSS.

RightMove offrira un triage virtuel et une thérapie physique. HSS a déclaré qu’il prévoyait de le mettre en ligne à la fin du deuxième trimestre de l’année prochaine.

Le cycle de financement, dirigé par Flare Capital et HSS, servira à construire la plate-forme technologique de RightMove et à embaucher des physiothérapeutes dans tout le pays.

“Nous pensons que RightMove peut répondre à un besoin non satisfait sur le marché en étant un véritable partenaire basé sur la valeur pour les régimes de santé et les employeurs grâce à notre modèle de soins éprouvé, à l’utilisation de kinésithérapeutes spécialisés et à une expérience inégalée en matière de téléréadaptation”, a déclaré le Dr Amy Fahrenkopf, senior vice-président de HSS et président de HSS Health, a déclaré dans un communiqué.

Fahrenkopf occupera également le poste de PDG par intérim de RightMove.

LA GRANDE TENDANCE

Quelques plateformes musculo-squelettiques numériques a levé d’énormes cycles de financement l’année dernière alors que les entreprises visent à utiliser les plateformes pour gérer le grand nombre de patients souffrant de problèmes musculosquelettiques.

En octobre 2021, Hinge Health, qui propose des soins MSK et de la physiothérapie numériques à domicile, a annoncé avoir levé 400 millions de dollars lors d’un cycle de financement de série E, plus un investissement secondaire de 200 millions de dollars pour en acquérir la propriété.

Hinge a déclaré qu’il était évalué à 6,3 milliards de dollars, soit plus du double de la valorisation annoncée en janvier de l’année dernière lorsqu’il a engrangé 300 millions de dollars en financement de série D.

En novembre 2021, société de soins MSK numériques SWORD Health a annoncé avoir levé 163 millions de dollars en financement de série D. La série D sursouscrite a permis un tour secondaire de 26 millions de dollars, faisant passer la valorisation de SWORD à 2 milliards de dollars.