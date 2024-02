L’hôpital de Caroline du Nord poursuit une tétraplégique de 18 ans pour la faire partir : NPR

basculer la légende Susan Ratcliff

Depuis son lit d’hôpital, Alexis Ratcliff pose une question : “Quel jeune de 18 ans est poursuivi en justice ?”

Ratcliff est cette jeune fille de 18 ans, poursuivie en justice par l’hôpital de Winston-Salem, en Caroline du Nord, qui veut qu’elle parte.

Ratcliff, une tétraplégique qui utilise un ventilateur, vit à l’Atrium Health Wake Forest Baptist depuis l’âge de 13 ans. Elle veut aussi partir. Mais pas à la maison de retraite que l’hôpital lui a trouvée dans un autre État.

Elle souhaite vivre dans une maison à proximité, près de sa famille et de son école.

Lorsqu’elle a refusé de déménager dans une maison de retraite éloignée, l’hôpital l’a poursuivie en justice pour intrusion.

L’impasse en Caroline du Nord montre l’incapacité des États à travers le pays à répondre de manière adéquate aux besoins de soins de longue durée des jeunes handicapés complexes. Cette année marque le 25e anniversaire d’un avis de la Cour suprême des États-Unis selon lequel les États ont l’obligation d’aider les personnes handicapées – jeunes et âgées – à vivre, autant que possible, chez elles et non dans des institutions comme les hôpitaux et les maisons de retraite.

Une enquête menée en 2010 par NPR a révélé que les États et le gouvernement fédéral n’avaient pas respecté la nouvelle exigence visant à aider les gens à vivre chez eux. Le cas de Ratcliff et la nouvelle analyse de NPR montrent que les progrès dans les États restent inégaux, en particulier pour les personnes présentant les handicaps les plus complexes.

Dans sa chambre d’hôpital décorée de cartes, d’affiches et de souvenirs Disney, Ratcliff parle doucement sous le souffle persistant du ventilateur, une machine qui pousse l’oxygène dans ses poumons. “Je n’ai pas demandé à être ici”, dit Ratcliff. “Ce n’était pas mon choix. Ce n’était pas ma décision. Je ne voulais pas être ici. Mais malheureusement, c’est moi qui ai été poursuivi.”



Elle souhaite que l’État de Caroline du Nord, où elle a vécu toute sa vie, lui trouve une maison ou un appartement, avec des aides et des infirmières. C’est quelque chose que l’État a fait pour d’autres personnes handicapées comme la sienne.

“Oui, je suis quad”, dit-elle. “Mais je suis toujours un être humain normal, comme tout le monde. Et je devrais pouvoir vivre… ma vie au maximum de mes capacités.”

Ratcliff dit que pour ce faire, elle doit rester près de sa famille et du collège voisin qui lui a accordé une bourse universitaire complète. Elle a récemment commencé à suivre des cours en ligne, mais rêve de les suivre un jour sur le campus.

En février 2008, alors que Ratcliff avait 18 mois, elle a été blessée – le cou écrasé – dans un accident de voiture. Sa mère conduisait et son père la tenait sur ses genoux sur le siège avant. La mère de Ratcliff était droguée et a ensuite été reconnue coupable de plusieurs accusations liées à l’accident et condamnée à la prison.

Les médecins de Wake Forest Baptist ont sauvé la vie de Ratcliff.

Elle a été renvoyée chez elle pour vivre avec sa famille. L’agence Medicaid de Caroline du Nord a envoyé des infirmières et des aides-soignants à la maison pour aider à prendre soin du jeune enfant, qui avait besoin d’un ventilateur pour respirer et d’un fauteuil roulant pour se déplacer.

Cet arrangement a pris fin lorsque son grand-père a développé de graves problèmes de santé et a abandonné sa maison pour déménager dans une résidence-services. En janvier 2019, alors que Ratcliff avait 13 ans, elle est retournée à l’hôpital. À l’exception d’une période de six mois où elle est restée chez un parent adoptif, elle y vit depuis.

Le Dr Kevin High, vice-directeur académique de l’hôpital, affirme que ce n’est pas une question d’argent. Medicaid paie les soins de Ratcliff.



High dit qu’un hôpital n’est pas un endroit où vivre à long terme. Sauf peu de temps après le retour de Ratcliff de son bref placement en famille d’accueil, sa santé est stable, selon le procès intenté par l’hôpital, et elle n’a pas besoin du niveau de soins qu’elle reçoit à l’hôpital.

“Nous avons toujours des gens qui attendent des lits. Et surtout des lits de soins intensifs”, explique High, qui a été président de l’hôpital jusqu’en septembre. Certaines personnes sont refoulées ou attendent pendant des périodes prolongées, dit-il, « quand des personnes restent à l’hôpital pendant une très longue période comme celle-ci ».

Ratcliff dit qu’elle a toujours besoin du lit – jusqu’à ce que les soins puissent être installés dans une maison ou un appartement.

Depuis le retour de Ratcliff à l’hôpital en 2019, le niveau de soins a été attentif et compétent. Elle n’a eu ni escarres, ni infections respiratoires. Ceux-ci peuvent être courants – et mortels – pour un tétraplégique sous respirateur.

Les infirmières, les médecins et le personnel comptent parmi les plus grands partisans de Ratcliff et ses meilleurs amis.

Au printemps dernier, lorsque Ratcliff a obtenu son diplôme d’études secondaires, le personnel pédiatrique du Brenner Children’s Hospital a organisé une grande fête. En août, lorsqu’elle a eu 18 ans, ils lui ont organisé une fête d’anniversaire encore plus grande.

Le lendemain, les responsables du centre de santé ont ordonné qu’elle soit transférée dans la partie réservée aux adultes de l’hôpital et ont augmenté la pression pour qu’elle parte. En l’absence de maison de retraite en Caroline du Nord disposée à l’accueillir, l’hôpital a trouvé une maison de retraite à quelques heures de là, en Virginie.

High note que Ratcliff a initialement dit OK. Mais Ratcliff, qui est devenue son propre tuteur à l’âge de 18 ans, dit qu’elle s’est sentie sous la pression du personnel de l’hôpital qui lui a dit que si elle n’allait pas dans une maison de retraite en Virginie, elle serait envoyée dans une maison encore plus éloignée, peut-être dans l’Ohio. Ratcliff et ses avocats affirment qu’elle a été pressée de prendre une décision sans la présence de sa famille ou d’un autre représentant.

Les avocats de Ratcliff affirment que l’hôpital a exercé des représailles contre la jeune femme. Il lui a retiré l’équipement respiratoire dont elle avait besoin pour sortir de l’hôpital et a mis fin à son contrat avec une infirmière qui l’emmenait occasionnellement, affirment les avocats.



Ils affirment que Ratcliff a été avertie que si elle sortait de l’hôpital, elle ne serait pas autorisée à y retourner. Elle n’est pas sortie depuis août.

L’hôpital avait déjà tenté de renvoyer Ratcliff – un membre de la famille affirme avoir trouvé des maisons de retraite pour elle en Californie et dans le New Jersey – mais il s’est battu avec un juge du comté d’origine de Ratcliff, qui a interrompu le transfert. Cette ordonnance, émanant d’un tribunal de district du comté de Surry, a été maintenue jusqu’à ce que Ratcliff ait 18 ans.

Le procès de l’hôpital accusant Ratcliff d’intrusion a été déposé en septembre, le mois après ses 18 ans. Il a déclaré que son refus continu de déménager dans une maison de retraite hors de l’État “constitue une intrusion” et a demandé à un autre tribunal d’exiger que Ratcliff accepte le placement. .

En novembre, les avocats de Ratcliff ont obtenu une ordonnance du nouveau tribunal qui…