LENOIR, Caroline du Nord (AP) – Chris Rutledge enlève un masque N-95 de son visage fatigué, révélant la silhouette qu’il laisse derrière lui. Son nom et un petit cœur sont dessinés sur le visage couvrant au marqueur noir pour que ses patients sachent qui elle est.

«J’ai l’air terrible quand ça se détache», plaisante-t-elle en faisant une pause pendant sa neuvième journée consécutive de quarts de 12 heures dans un hôpital de campagne temporaire à Lenoir, en Caroline du Nord.

Rutledge, une infirmière à la retraite âgée de 60 ans de Lisbonne, dans l’Iowa, est l’un des dizaines d’agents de santé qui ont traité des patients atteints de coronavirus dans 11 immenses tentes médicales blanches installées dans le parking de l’hôpital Caldwell Memorial.

Les tentes sont devenues nécessaires à la fin de décembre lorsque le virus a commencé à envahir cette communauté rurale des contreforts de la Caroline, submergeant la capacité de l’hôpital. Les tentes ont été installées plus tôt ce mois-ci.

«Nous avons doublé le nombre de patients COVID en quelques jours», a déclaré Laura Easton, PDG de Caldwell, qui a ajouté que l’hôpital pensait avoir vu ses cas culminer au cours de l’été. «Et nous avons doublé notre recensement hospitalier.»

Les tentes et les soignants ont été fournis par Samaritan’s Purse, une organisation caritative chrétienne internationale dirigée par l’évangéliste le révérend Franklin Graham, basée à Boone, en Caroline du Nord. L’hôpital de campagne de 30 lits comprend quatre services médicaux et une pharmacie pour les patients qui sont sortis de l’unité de soins intensifs de l’hôpital et n’ont pas besoin de ventilateurs. Quatre autres hôpitaux en plus de Caldwell envoient des patients ici afin qu’ils puissent utiliser des lits d’hôpital pour des cas plus graves.

«La tente est un endroit effrayant pour une personne qui n’y est jamais allée», a déclaré Rutledge, faisant référence aux patients alors qu’elle se lavait les mains pour la cinquième fois en quelques minutes. « Certains d’entre eux sont très larmoyants et certains d’entre eux sont en fait en sanglotant. »

Mais Rutledge appelle son travail une bénédiction. Il y a trois ans, elle a quitté son emploi d’infirmière à plein temps pour rejoindre des missions médicales à court terme avec Samaritan’s Purse. Lorsque l’organisation mobilise son équipe d’intervention en cas de catastrophe (DART), Rutledge peut être dans un avion en quelques heures.

L’histoire continue

Ce n’est pas la première fois que Samaritan’s Purse apporte une aide pendant la pandémie. L’organisation, qui a des partenariats dans plus de 100 pays, a ouvert son premier hôpital de campagne COVID-19 le 16 mars 2020, à Crémone, en Italie, lorsque le virus a commencé à faire son apparition aux États-Unis et dans le monde. Deux semaines plus tard, les tentes Samaritan’s Purse ont été installées dans Central Park à New York, où Rutledge et d’autres membres de son équipe médicale ont soigné des centaines de patients en partenariat avec la Federal Emergency Management Agency et l’État de New York. L’organisme de bienfaisance a également récemment érigé un hôpital de campagne à Lancaster, en Californie.

Bien que le travail soit physiquement et émotionnellement exténuant, Rutledge a déclaré qu’elle n’avait aucun regret.

«Les gens m’ont demandé si je le referais après l’expérience de New York et j’ai dit que je le ferais en un clin d’œil», dit-elle.

Rutledge est reconnaissante pour un mari de soutien qui l’encourage depuis leur maison dans l’Iowa. Elle a dit que sa foi religieuse la soutenait pendant la plupart des longues journées – ainsi que des moments d’espoir qui semblent se présenter au moment où elle en a le plus besoin.

Elle sourit en se rappelant le couple de personnes âgées qui a célébré leur 49e anniversaire de mariage tout en luttant ensemble contre le coronavirus, et comment elle a accompagné le mari dans le quartier de sa femme pour lui rendre visite. Rutledge a déclaré qu’elle avait pleuré la première fois qu’elle avait vu le couple réuni. Elle a pleuré à nouveau quand ils ont été autorisés à rentrer chez eux, sans virus.

«C’était merveilleux», dit-elle.

