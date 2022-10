L’hôpital communautaire de Morrison offre une clinique de soins spécialisés pour le cancer du sein – Shaw Local

Depuis près de 40 ans, octobre est désigné Mois de la sensibilisation au cancer du sein. Cette campagne annuelle, communément associée à un symbole de ruban rose, s’efforce d’éduquer les Américains sur l’importance d’une détection précoce et de soins de haute qualité. Le cancer du sein est le cancer le plus fréquemment diagnostiqué chez les femmes américaines, et les décès par cancer du sein sont plus élevés que ceux causés par tout autre cancer en dehors du cancer du poumon. Cependant, le cancer du sein n’affecte pas que les femmes. environ 1 % des cancers du sein invasifs sont diagnostiqués chez les hommes.

Morrison Community Hospital est un guerrier dans la lutte contre le cancer du sein. Avec l’ajout du Dr James Olney, la Clinique de soins du cancer du sein de L’HME a grandement amélioré sa capacité à détecter et à traiter le cancer du sein. Il a amélioré le processus d’évaluation et d’intervention diagnostique, qui peut désormais être effectué en tant que service ambulatoire sans exposition aux radiations, réduisant les coûts de procédure et le temps passé à l’hôpital. L’équipe chirurgicale a plus de 25 ans d’expérience dans le traitement des femmes de la région de Morrison.

Le Morrison Community Hospital est l’un des seuls hôpitaux de l’ouest de l’Illinois et de l’est de l’Iowa à proposer une nouvelle technologie révolutionnaire qui rend la chirurgie du cancer du sein plus précise et plus pratique. Le système Sentimag®, ainsi que le marqueur Magseed® et le traceur lymphatique Magtrace®, ont été conçus pour aider les chirurgiens à localiser, stadifier et retirer le cancer du sein en toute confiance. Il est indolore pour le patient et élimine le besoin de médecine nucléaire, éliminant l’exposition aux rayonnements et réduisant les coûts. Les services de radiologie et les rendez-vous en médecine nucléaire sont éliminés.

Il est cliniquement prouvé que l’utilisation de la plateforme Sentimag® est plus précise que les méthodes traditionnelles. Lorsque le cancer est retiré, le chirurgien ne prend que ce qui est nécessaire et est plus susceptible de tout retirer.

Plus de 130 000 femmes de plus de 40 pays à travers le monde ont été traitées avec le système Sentimag®, mais le Morrison Community Hospital est le seul hôpital de l’ouest de l’Illinois et de l’est de l’Iowa à proposer cette technologie. Pour plus d’informations ou pour prendre rendez-vous avec le Dr James Olney, veuillez contacter :

Hôpital communautaire de Morrison

303, rue North Jackson

Morrison, Illinois 61270

Téléphone : 815-772-5511

www.morrisonhospital.com