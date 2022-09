L’hôpital «cauchemar» d’un adolescent attend un symptôme de l’effondrement des soins de santé en Alberta, préviennent les médecins

L’attente angoissante d’une adolescente pour faire retirer son appendice perforé met en évidence la crise qui se déroule dans les hôpitaux de l’Alberta et met en danger la sécurité des patients, avertissent les fournisseurs de soins de santé de première ligne.

“Ce fut une expérience incroyable et terrifiante”, se souvient Sonia Furstenau, qui visitait Edmonton depuis la Colombie-Britannique avec sa famille à la fin août lorsque son fils de 15 ans est soudainement tombé malade.

Furstenau, qui est la chef du Parti vert en Colombie-Britannique, a emmené sa fille, Eleanor, aux urgences de l’hôpital Royal Alexandra d’Edmonton à 18 h 30 le 17 août.

Elle était armée d’une lettre d’un médecin d’une clinique sans rendez-vous à proximité qui les a envoyées, soupçonnant une appendicite.

Mais, l’hôpital étant débordé, ils ont attendu 90 minutes avant même de voir une infirmière de triage. Eleanor est passée de la salle d’attente à un lit aux urgences vers 21 heures, mais n’a été envoyée pour des tests et n’a officiellement reçu un diagnostic d’appendicite aiguë que le lendemain matin.

“Le cauchemar s’est en quelque sorte aggravé à ce stade”, a déclaré Furstenau.

Après avoir attendu toute la nuit, on lui a dit qu’Eleanor devait se rendre à l’hôpital pour enfants de Stollery pour une intervention chirurgicale et qu’un chirurgien les attendait.

Sonia Furstenau et son conjoint, Blaise Salmon, posent pour une photo lors de leur voyage à Edmonton avant qu’Eleanor ne tombe malade. (Soumis par Sonia Furstenau)

“Il n’y avait pas d’ambulances disponibles. Alors ils nous ont dit de l’y conduire nous-mêmes.”

Au Stollery, ils ont encore attendu.

Selon Furstenau, après avoir rencontré un médecin pour discuter de l’opération, ils ont été renvoyés dans la salle d’attente des urgences, où Eleanor s’est assise sur une chaise sans être surveillée et sans analgésique.

“Sa fièvre était très élevée. Son rythme cardiaque dépassait 140. Elle était à l’agonie”, a déclaré Furstenau, notant que sa fille avait été transférée dans la zone préopératoire à 17h45.

Enfin, à 23h45 – plus de 29 heures après être allé aux urgences pour la première fois – Eleanor a été transportée pour son opération d’urgence.

Un tableau blanc à proximité a indiqué que la procédure avait 428 minutes de retard, a déclaré Furstenau.

Dans la salle d’opération, les médecins ont découvert que l’appendice d’Eleanor était perforé et gangrené, une condition potentiellement mortelle.

“Je pense que c’était une vue de l’intérieur d’un système de santé en ruine”, a déclaré Furstenau. “Une rupture d’appendice peut être mortelle. Et bien sûr, cela me passait par la tête tout le temps.”

Eleanor s’est rétablie mais elle a dû être hospitalisée cinq jours après son opération.

“Ce n’était pas parce que les gens n’essayaient pas d’aider. Il n’y avait pas assez d’infirmières, c’est sûr… Il y avait beaucoup trop de monde et beaucoup trop peu d’espace et de personnel soignant pour aider les personnes qui en avaient besoin.”

Les quasi-accidents sont fréquents, selon les médecins

L’histoire d’Eleanor est un symptôme de la pression intense qui règne dans les hôpitaux de l’Alberta, selon le Dr Paul Parks, président de la section de médecine d’urgence de l’Alberta Medical Association.

Le Dr Paul Parks est président de la section de médecine d’urgence de l’Alberta Medical Association. Il travaille à l’hôpital de Medicine Hat. (Soumis par Paul Parks)

“Malheureusement, c’est extrêmement courant maintenant. … Ce n’est isolé dans aucun hôpital ou zone”, a déclaré Parks, qui travaille aux urgences de Medicine Hat.

“Nous gérons notre système de santé sur toute une série de quasi-accidents chaque jour. Et nous savons maintenant que nous en manquons. Il ne fait aucun doute que certaines personnes meurent de maladies évitables et traitables en raison du blocage de l’accès et de la surpopulation du système .”

Les hôpitaux sont aux prises avec des pénuries de personnel et les civières des services d’urgence sont souvent remplies de patients admis qui attendent des lits à l’étage, a-t-il déclaré.

“Ensuite, la seule personne qui entre ensuite est la personne très mortelle, mourante, que nous pouvons identifier. Tout le monde attend.”

AHS s’excuse

Furstenau a signalé ses préoccupations par l’intermédiaire du service des relations avec les patients des services de santé de l’Alberta, et le personnel a été en contact.

“Nous avons contacté la famille du patient pour nous excuser du stress que cela a causé, et nous examinons en profondeur les circonstances entourant cette affaire”, a déclaré le porte-parole Kerry Williamson dans un communiqué envoyé par e-mail à CBC News. L’AHS, en tant qu’autorité sanitaire, est chargée de répondre aux questions au nom des hôpitaux.

“Nous continuons de subir une pression importante sur notre système de santé, en particulier dans nos services d’urgence, en raison du nombre plus élevé que d’habitude de patients gravement malades, de l’impact continu de la COVID-19 et de l’augmentation des postes vacants et des absences pour cause de maladie. Ce n’est pas unique à l’Alberta et c’est ce qui se passe dans tout le pays », a-t-il dit, ajoutant que les chirurgies les plus urgentes sont effectuées en premier.

Selon AHS, il y a eu une augmentation de 15 % du nombre de visites aux services d’urgence en Alberta au cours du premier trimestre de cette année, par rapport à la même période l’an dernier.

Heather Smith est présidente des United Nurses of Alberta. (Julien Latraverse/Radio-Canada)

« Admettre qu’il y a un problème »

Heather Smith, présidente de United Nurses of Alberta, qualifie ces types de retards de soins « d’inacceptables ».

« Nous savons qu’il y a des pressions. Nous savons que nous avons des problèmes de capacité. … Les infirmières et les médecins et tout le monde font de leur mieux pour assurer la sécurité des Albertains. Mais nous avons besoin d’une volonté politique pour aller de l’avant.

La priorité, selon Smith, devrait être de retenir et de recruter du personnel. Cela pourrait inclure davantage de financement pour les écoles d’infirmières et la suppression des obstacles aux prestataires de soins de santé formés à l’étranger, a-t-elle déclaré.

“Je ne sens pas le [provincial] gouvernement ici a reconnu l’ampleur des déficits que nous avons ici », a déclaré Smith.

“Nous devons, tout d’abord, admettre qu’il y a un problème.”