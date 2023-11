L’hôpital Al-Quds de Gaza manque de carburant et ferme des services clés | Conflit israélo-palestinien Actualités

L’hôpital Al-Quds de la ville de Gaza a fermé « la plupart de ses opérations » après avoir manqué de carburant et résisté aux bombardements israéliens quotidiens autour du complexe médical depuis dimanche.

L’hôpital, situé dans le quartier de Tal al-Hawa et géré par la Société du Croissant-Rouge palestinien (PRCS), a déclaré avoir été contraint d’arrêter la plupart des services « pour rationner la consommation de carburant et assurer un niveau minimum de services dans les prochains jours ».

Elle a éteint son générateur principal et n’en exploite désormais plus qu’un plus petit pour fournir des services essentiels et deux heures d’électricité par jour aux patients et aux 14 000 personnes déplacées qui y ont trouvé refuge. Son service de chirurgie et son usine de production d’oxygène ont été fermés.

Le porte-parole du PRCS, Nebal Farsakh, a déclaré à Al Jazeera : « Nous parlons de bombardements d’environ 15 mètres [16 yards] du bâtiment de l’hôpital. La plupart des bâtiments autour [the] L’hôpital a été presque entièrement détruit. Les bombardements se rapprochent de plus en plus de l’hôpital et nous craignons qu’il soit directement touché.»

La plupart des routes menant à l’hôpital Al-Quds ont été fermées, obligeant les médecins en ambulance à emprunter un seul itinéraire accidenté et non pavé pour atteindre les blessés.

« Nous avons environ 500 patients à l’hôpital. Nous avons 15 patients aux soins intensifs. Ils sont blessés et sous respirateurs. Nous avons des nouveau-nés dans des incubateurs. Nous avons 14 000 personnes déplacées, dont la majorité sont des femmes et des enfants », a déclaré Farsakh.

Le PRCS « est à court d’options », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il a averti à plusieurs reprises depuis deux semaines que « les réserves de carburant s’épuiseraient si les forces d’occupation israéliennes continuaient à refuser l’entrée de carburant dans la bande de Gaza ».

Israël a imposé un siège total à Gaza deux jours après le début de la guerre le 7 octobre, renforçant le blocus existant en place depuis 2007 et limitant sévèrement l’entrée de l’aide, de la nourriture, de l’eau, de l’électricité et du carburant.

Selon le ministère de la Santé de Gaza, 18 hôpitaux ont été mis hors service depuis le début de la guerre, soit parce qu’ils manquaient de carburant, soit à cause des bombardements.

❌Les bombardements israéliens se poursuivent depuis hier soir à proximité de l’hôpital Al-Quds, du côté ouest. 🚑Toutes les routes menant à l’hôpital sont fermées. Les équipes médicales ne peuvent pas quitter l’hôpital pour rejoindre les blessés.#Gaza #GazaSousAttaque #NotATarget pic.twitter.com/RvG1SMMvSZ – PRCS (@PalestineRCS) 8 novembre 2023

Bashar Murad, directeur des services médicaux d’urgence du PRCS, qui travaille à l’hôpital Al-Quds, a décrit la situation dans cet établissement « comme la plus catastrophique » de l’histoire de l’organisation.

« Dimanche, des frappes aériennes israéliennes ont bombardé l’entrée de notre hôpital, tuant quatre personnes à l’entrée et blessant 35 personnes, dont 12 se trouvaient à l’intérieur de l’hôpital », a déclaré Murad.

Il a ajouté que la moitié de ses ambulances sont hors service tandis que sa zone de stockage centrale a été touchée et partiellement détruite.

« Nous avons perdu tous les médicaments et équipements dans les entrepôts, d’une valeur d’environ 5 millions de dollars », a déclaré Murad, dont la famille a fui à Khan Younis.

« Je suis resté à Gaza [City] car je ne peux pas quitter mon travail dans ces circonstances.

Bombardements près des hôpitaux

Israël a bombardé près de plusieurs hôpitaux ces derniers jours, tuant et blessant des patients et des personnes déplacées et réduisant encore davantage la fourniture de services.

Plus tôt mercredi, une mosquée a été touchée près de l’hôpital Nasser à Khan Younis, dans le sud de Gaza, où de nombreux Palestiniens déplacés s’étaient déplacés après avoir répondu aux appels d’Israël à évacuer le nord.

« À seulement 100 mètres [110 yards] Loin de [Nasser] L’hôpital, une mosquée – la plus grande mosquée de la région – a été complètement détruite lors d’une frappe aérienne », a rapporté Hani Mahmoud d’Al Jazeera depuis Khan Younis.

« Ce qui est troublant dans cette frappe aérienne, c’est qu’elle se déroule au milieu d’une route très fréquentée – une route principale menant à la porte latérale de l’hôpital et également un marché animé avec tant de gens qui achètent des produits de première nécessité », a-t-il expliqué.

« Il y a aussi une boulangerie à côté de la mosquée où au moins des centaines de personnes attendaient du pain », a-t-il déclaré. Le nombre de victimes n’était pas immédiatement connu.

L’armée israélienne a accusé le groupe palestinien Hamas d’utiliser les hôpitaux dans sa campagne militaire contre Israël.

“Le Hamas place des forces et des armes à l’intérieur, sous et autour des écoles, des mosquées, des maisons et des installations de l’ONU”, a déclaré dimanche aux journalistes le porte-parole de l’armée israélienne, Daniel Hagari. « L’un des pires crimes de guerre du Hamas est l’utilisation des hôpitaux pour dissimuler son infrastructure terroriste. »

Le Hamas a rejeté à plusieurs reprises cette accusation.

Le président du Comité qatari pour la reconstruction de Gaza, Mohammed al-Emadi, a déclaré que les allégations d’Israël étaient une « tentative flagrante de justifier le ciblage par l’occupation des installations civiles, notamment les hôpitaux, les écoles, les rassemblements de population et les abris de personnes déplacées ».

Une récente enquête d’Al Jazeera a révélé qu’il n’y a aucune raison de soutenir l’affirmation d’Israël selon laquelle un tunnel du Hamas se trouve sous l’hôpital Sheikh Hamad, financé par le Qatar, dans le nord de Gaza.

Une enquête numérique d’Al Jazeera n’a trouvé aucun fondement à l’affirmation des forces israéliennes selon laquelle il existe un tunnel du Hamas sous l’hôpital Sheikh Hamad de Gaza ⤵️ pic.twitter.com/4640OprGwk – Al Jazeera anglais (@AJEnglish) 7 novembre 2023

Les hôpitaux et les ambulances ont été touchés à plusieurs reprises. L’Organisation mondiale de la santé a déclaré qu’au moins 39 établissements de santé, dont 22 hôpitaux, avaient été endommagés depuis le début de la guerre.

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré que 193 agents de santé ont été tués depuis le début de la guerre tandis que 45 ambulances ont été détruites.

Au moins 10 569 Palestiniens, dont 4 324 enfants, ont été tués dans la bande de Gaza depuis le début du conflit, tandis que des quartiers entiers ont été réduits en ruines. Environ 1,5 million de personnes sont désormais déplacées à l’intérieur de Gaza, selon les Nations Unies.

Plus de 1 400 personnes, pour la plupart des civils, ont été tuées dans une attaque du Hamas contre le sud d’Israël le 7 octobre, qui a déclenché la dernière guerre à Gaza.