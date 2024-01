L’hôpital Al Nasser de Gaza devient le site de charniers alors que les chars israéliens assiègent la zone

Mises à jour en direct : suivez les dernières actualités Israël-Gaza

Des fosses communes ont été creusées lundi autour du complexe médical Al Nasser à Gaza alors que les chars israéliens avancent vers l’hôpital, piégeant des milliers de Palestiniens.

Les agents de santé ont dit Le National ils sont submergés de patients, de cadavres et très peu de fournitures médicales pour soigner ceux qui souffrent.

“L’hôpital est rempli de martyrs et ils ont commencé à les enterrer dans des fosses communes à l’intérieur de l’hôpital”, a déclaré Ahmed El Madhoun, un habitant du sud.

L’hôpital Al Nasser, situé dans la ville méridionale de Khan Younis, est l’un des derniers centres médicaux encore opérationnels à Gaza, bien que dans des conditions austères alors que les forces israéliennes continuent de bombarder la ville.

« Nous sommes actuellement coincés à l’intérieur de l’hôpital et des chars se trouvent à proximité. Il y a des dizaines de martyrs et de blessés dans les rues. Les ambulances ne peuvent pas les atteindre », a-t-il déclaré.

Les médecins à l’intérieur de l’hôpital refusent de partir malgré les dangers des tirs israéliens.

Les responsables israéliens ont accusé les combattants du Hamas d’opérer depuis l’hôpital Al Nasser, ce que le personnel nie. Les deux tiers des hôpitaux de Gaza ont désormais cessé de fonctionner et la perte d’Al Nasser réduirait les soins de traumatologie limités encore disponibles.

“Je ne quitterai pas l’hôpital et mes patients”, a déclaré Mannar Fayad, spécialiste en anesthésie et réanimation du complexe médical Al Nasser. Le National le lundi.

Mme Fayad a déclaré qu’elle paniquait alors que les chars israéliens se rapprochaient de l’hôpital.

« Je pense à notre sort si les forces israéliennes envahissaient l’hôpital, vont-elles nous arrêter ou nous tuer comme elles l’ont fait dans d’autres hôpitaux », a-t-elle déclaré.

Ahmed Al Moghrabi, chef du service des brûlures et de chirurgie plastique du complexe médical Nasser, a déclaré : Le National la situation à l’intérieur de l’hôpital devient de plus en plus difficile en raison de la pression croissante exercée sur les agents de santé.

« La nuit dernière a été particulièrement difficile en raison des lourdes frappes aériennes israéliennes dans la partie sud de l’hôpital, de nombreuses personnes ont commencé à fuir », a-t-il déclaré.

« Nous sommes confrontés à un défi important avec le nombre limité de personnels médicaux qui ont choisi de rester », a déclaré M. Al Moghrabi.

Les médecins et les infirmières « travaillent 24 heures sur 24 », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il espère que la guerre prendra fin maintenant.

Cela survient alors que la Société du Croissant-Rouge palestinien (PRCS) a déclaré lundi que les forces israéliennes « assiègent le centre d’ambulance (à Khan Younis) et ciblent toute personne tentant de se déplacer dans la zone ».

Le PRCS a déclaré que les ambulances ne sont pas en mesure d’atteindre les blessés à Khan Younis.

Ashraf Al Qidra, porte-parole du ministère de la Santé, a également déclaré lundi que les forces israéliennes empêchaient la circulation des ambulances pour évacuer les morts et les blessés dans l’ouest de la ville.

« Les forces israéliennes commettent des crimes horribles dans l’ouest de Khan Younis. Des dizaines de martyrs et de blessés se trouvent toujours dans les zones et sur les routes ciblées », a-t-il déclaré.

Doaa Al Baz, une journaliste indépendante, a décidé de rester à l’hôpital car elle n’avait nulle part où aller.

“La nuit dernière a été si horrible, les bombardements n’ont pas cessé et j’ai juste le sentiment que je vais abandonner mes fonctions de journaliste et que je veux m’enfuir en toute sécurité”, a déclaré Mme Al Baz. Le National.

La plupart des journalistes hébergés dans le complexe médical ont fui la zone car la situation devient très dangereuse, a-t-elle expliqué.

« Ceux qui sont restés sont désormais encerclés et nous ne pouvons pas partir », a déclaré Mme Al Baz.

Mise à jour : 22 janvier 2024, 11h25