L’hôpital al-Ahli à Gaza est géré par la Communion anglicane

L’hôpital al-Ahli dans la ville de Gaza – où les autorités soupçonnent qu’une frappe aérienne a tué des centaines de personnes mardi – appartient et est géré par une branche de la Communion anglicane, l’un des plus grands groupes chrétiens au monde. L’hôpital de 80 lits accueille normalement environ 3 500 visites ambulatoires par mois, selon le site Internet du diocèse de Jérusalem, la branche locale de la Communion anglicane qui gère al-Ahli. Il gère environ 300 interventions chirurgicales et environ 600 visites radiologiques par mois.

Eileen Spencer, responsable de la branche américaine de collecte de fonds pour le diocèse, a déclaré au Washington Post qu’après la grève de mardi, « nous ne savons pas si l’hôpital sera toujours debout ».

Al-Ahli est le seul établissement médical indépendant dirigé par des chrétiens de Gaza, a déclaré Spencer. « Je ne comprends pas quel est l’intérêt de tout cela. Il y a tellement de victimes et il semble que la situation va empirer. »

Mardi avait été une journée de jeûne et de prière pour la paix en Terre Sainte, réclamée par le pape François, la Communion anglicane et d’autres confessions chrétiennes. Après l’attaque de l’hôpital, le diocèse de Jérusalem a appelé à une journée de deuil mercredi.

Dans une déclaration écrite, le diocèse a déclaré : « La dévastation observée, associée au ciblage sacrilège de l’Église, frappe au cœur même de la décence humaine. Nous affirmons sans équivoque que cela mérite une condamnation et des représailles internationales. Un appel urgent retentit pour que la communauté internationale s’acquitte de son devoir de protection des civils et veille à ce que des actes aussi inhumains et horribles ne se reproduisent pas.

Israël et les responsables palestiniens s’échangent la responsabilité de l’attaque meurtrière contre un hôpital de Gaza

L’hôpital a été fondé en 1882, selon le site Internet du diocèse de Jérusalem. Il gère un programme gratuit de détection du cancer du sein et fournit des soins médicaux et de la nourriture gratuits aux habitants des villes et villages voisins.

« Avec un terrain bien entretenu, c’est un havre de paix au milieu de l’un des endroits les plus troublés au monde. » le site Web dit.

Le 8 octobre, quelques heures après l’attaque du Hamas contre Israël, l’hôpital a lancé un appel de fonds, affirmant qu’il était urgent d’obtenir des médicaments et d’autres fournitures pour les urgences que le personnel prévoyait.

« La situation est extrêmement critique et les conséquences pour la population de Gaza sont très graves, notamment dans le secteur de la santé. Le ministère de la Santé a déclenché une situation d’urgence et a demandé à tous les prestataires de services de santé d’augmenter leur capacité d’intervention d’urgence. La vie à Gaza est paralysée, avec toutes les institutions et tous les secteurs privés fermés, affectant l’accès de la population aux besoins fondamentaux, en particulier la santé », a écrit le directeur de l’hôpital, Suhaila Tarazi, dans l’appel. « AAH s’engage à continuer à fournir des services de santé 24h/24 et 7j/7 à toutes les personnes ayant besoin de soins médicaux. »

Pourquoi Israël et le Hamas sont-ils en guerre ? Un explicateur de base.

Une roquette israélienne a frappé al-Ahli samedi, selon le service de presse de la Communion anglicane. Il a atterri sur le centre de traitement du cancer, endommageant gravement deux étages où se trouvent les services d’échographie et de mammographie. Quatre membres du personnel hospitalier ont été blessés.

« Le centre de diagnostic est le joyau de l’hôpital Ahli, fournissant un diagnostic de cancer comme prélude à diverses options de traitement à la fois à Ahli et dans d’autres établissements », a déclaré l’archevêque anglican de Jérusalem Hosam Naoum dans un article sur la grève de samedi. L’hôpital devait y ouvrir un nouveau centre de chimiothérapie le mois prochain, a indiqué Naoum.

L’hôpital est l’un des 20 établissements médicaux du nord de Gaza confrontés à des ordres d’évacuation de l’armée israélienne, selon l’Organisation mondiale de la santé.

Des centaines de personnes seraient mortes après ce que les responsables palestiniens ont qualifié de frappe aérienne israélienne mardi sur la cour de l’hôpital où se réfugiaient les déplacés de Gaza. L’armée israélienne a imputé la responsabilité au groupe militant du Jihad islamique palestinien, affirmant qu’« un barrage de roquettes » passait près de l’hôpital lorsqu’il a été touché.

Des violences et des protestations ont éclaté dans de nombreuses villes arabes à la suite de l’attaque de l’hôpital et, quelques heures plus tard, le ministre jordanien des Affaires étrangères a déclaré que son pays n’accueillerait pas le sommet prévu mercredi avec le président Biden, le roi Abdallah II de Jordanie et le président égyptien Abdel Fatah El-Edim. Sissi et le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas.

Un porte-parole de la Communion anglicane basée à Londres a refusé de commenter les détails de la grève, affirmant que les informations étaient toujours en cours de collecte.

« Nous sommes attristés par la perte continue de vies innocentes. Les dernières nouvelles en provenance de Gaza sont affligeantes et s’ajoutent à 10 jours épouvantables pour les Israéliens comme pour les Palestiniens », a écrit Gavin Drake au Post. « Pour le moment, nous surveillons la situation de près et continuons à recueillir des informations sur cette situation qui évolue rapidement. »

L’évêque président Michael Curry, chef de l’Église épiscopale, qui est la branche américaine de la Communion anglicane, a déclaré mardi dans un communiqué qu’il avait visité l’hôpital en 2018 et avait vu à quel point «ils étaient passionnément engagés envers tous ceux qui en avaient besoin».