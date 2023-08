L’hôpital Advocate Good Samaritan obtient la quatrième désignation Magnet – Shaw Local

L’hôpital Advocate Good Samaritan a récemment obtenu sa quatrième reconnaissance Magnet, témoignage de son dévouement continu à une pratique infirmière de haute qualité.

Le programme de reconnaissance magnétique de l’American Nurses Credentialing Center distingue les organisations de soins de santé qui répondent à des normes rigoureuses d’excellence en soins infirmiers. Ce titre est la plus haute distinction et la référence en matière de pratique et d’excellence des soins infirmiers professionnels. Seuls 46 hôpitaux de l’Illinois ont atteint Magnet.

«Magnet est un immense honneur et reflète notre engagement à fournir des soins de la plus haute qualité à cette communauté», a déclaré Roseanne Niese, infirmière en chef de l’hôpital Advocate Good Samaritan, dans un communiqué de presse. « L’obtention de ce titre souligne le fondement de l’excellence et les valeurs qui poussent nos coéquipiers à s’efforcer chaque jour plus fort de répondre aux besoins en matière de soins de santé des personnes que nous servons.

La recherche démontre que la reconnaissance Magnet offre des avantages spécifiques aux organismes de soins de santé et à leurs communautés, tels qu’une plus grande satisfaction des patients à l’égard de la communication avec les infirmières, la disponibilité de l’aide et la réception des informations de sortie, un risque plus faible de mortalité à 30 jours et des taux d’échec de sauvetage plus faibles, un taux d’emploi plus élevé. satisfaction des infirmières et une baisse des déclarations d’intentions de quitter leur poste.

En attribuant cette nouvelle désignation à l’hôpital de Downers Grove, l’ANCC a noté neuf situations dans lesquelles l’équipe infirmière de l’hôpital atteint l’excellence. Cela comprenait la participation des infirmières au démarrage de sa clinique de vaccination contre le COVID, qui a distribué le plus de vaccins parmi les cliniques de l’hôpital du Midwest d’Advocate Health. Le Bon Samaritain a également été félicité pour le nombre d’infirmières titulaires d’un baccalauréat ou plus et les résultats pour les patients, entre autres indicateurs.

« La reconnaissance Magnet a placé la barre plus haut en matière de soins aux patients et a inspiré chaque membre de notre équipe à atteindre l’excellence chaque jour », a déclaré la présidente de l’Advocate Good Samaritan Hospital, Allison Wyler, dans le communiqué. « C’est cet engagement à fournir à notre communauté des soins de haute qualité qui nous a aidés à devenir une organisation reconnue par Magnet. »