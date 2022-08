L’honnêteté d’Allegri sur les perspectives de la Juventus ne fera que le blesser à long terme

Allegri doit faire attention à la façon dont il travaille avec cette équipe de la Juventus, car en fin de compte, il sera jugé sur les résultats plutôt que sur ses joueurs. Jonathan Moscrop/Getty Images

Max Allegri est son propre homme – vous devez lui donner ça. Et pourtant, il en paie peut-être le prix. Après le match nul sans but impressionnant de lundi soir avec la Sampdoria, l’entraîneur de la Juventus est allé droit au but à sa manière quelque peu contre-intuitive.

“On a mieux commencé que la saison dernière [when they had one point from the opening two games, as opposed to this season’s four] et nous avons gardé deux draps propres [true, though the opposition xG over those two matches was 1.98]”, a-t-il dit, comme s’il s’adressait uniquement à la brigade des résultats.

Jusqu’ici, donc Max. Là où il est sorti du scénario, c’est lorsqu’on lui a posé des questions sur les nombreux absents du club (Paul Pogba, Angel Di Maria, Federico Chiesa et Leo Bonucci sont tous blessés, entre autres) et si certains des jeunes doués de la Juve (Fabio Miretti, 19 ans, Nicolo Rovella, 20 ans ou encore Moise Kean, 22 ans) pourraient prendre le relais.

Visiblement ennuyé, il a souligné les erreurs que Miretti et Kean ont commises lors du match de lundi, peut-être en raison de leur inexpérience, puis a expliqué comment le football avait des “niveaux” et que les footballeurs appartenaient tous à différents “niveaux” comme s’il s’agissait de niveaux d’adhésion. votre programme de fidélisation. Traduit de “Allegri-speak”, la conclusion était que Pogba, Di Maria, Chiesa, Bonucci et d’autres sont les meilleurs joueurs alors que ces autres gars ne le sont pas … du moins pour l’instant. Et comme nous le rappelle Captain Obvious, il est plus facile de gagner avec vos gars de niveau platine qu’avec vos gars de niveau bronze.

Ce n’est pas la première fois qu’Allegri dit des choses dans ce sens. Il a déclaré que la tactique ne signifie pas grand-chose parce que les joueurs gagnent des matchs et que le travail principal d’un entraîneur consiste simplement à mettre les bons gars dans les bonnes positions et à les laisser faire leur truc. Il a également fait une célèbre analogie avec la NBA sur le fait que lorsque vous visez une victoire à la fin des matchs, le football ne fonctionne pas différemment du basket-ball : donnez le ballon à votre meilleur joueur et écartez-vous.

Il est parfois difficile de dire dans quelle mesure il croit ces choses et dans quelle mesure il joue un personnage. Si c’est ce dernier, vous avez l’impression que cela ne lui rend pas service.

Après avoir quitté la Juventus en 2019, il a passé deux ans sur le marché dans l’espoir de décrocher un emploi dans un grand club en dehors de l’Italie car, après avoir gagné avec Milan et la Juve, la seule voie était en dehors de la Serie A. Pourtant, malgré des discussions avec pratiquement tous les grands club qui a changé de manager entre 2019 et 2021, il est resté sur place, ce qui est assez surprenant quand on sait que c’est un gars qui a remporté six titres de Serie A et atteint deux fois la finale de la Ligue des champions.

Je soupçonne que cela a à voir avec le fait qu’il ne correspond pas tout à fait au moule de ce que veulent les grands clubs ou, du moins, de ce qu’ils pensent vouloir. Il n’est pas M. Intensity ou un super motivateur comme, disons, un Jose Mourinho ou un Antonio Conte. Il ne se présente pas comme une sorte de savant tactique, comme Pep Guardiola ou Julian Nagelsmann. La composition la plus proche que vous obtenez, peut-être, est Carlo Ancelotti, le type pragmatique de l’homme-manager, sauf qu’Allegri n’est pas un polyglotte joyeux et n’a pas remporté quatre titres de Ligue des champions. Il est également difficile d’imaginer Ancelotti parler après le match comme le fait souvent Allegri, classant ses joueurs dans des niveaux – je parie que Miretti et Kean se sentaient bien à ce sujet – ou en faisant tout pour les gars qui n’étaient pas disponibles.

La personnalité d’Allegri ne changera pas à ce stade de sa vie. Il ne devrait pas non plus, nécessairement; il peut citer son palmarès comme preuve qu’il n’a pas fait obstacle au succès. Et d’ailleurs, il y en a qui aiment son côté folklorique, sans prétention, “ne complique pas trop le jeu” et “méfiez-vous des entraîneurs qui utilisent des mots comme philosophie footballistique” schtick. Mais c’est une saison où il doit vraiment livrer.

La Juventus a terminé quatrième l’année dernière lors de sa première saison. Ils ont eu quatre départs importants cet été – Alvaro Morata, Matthijs De Ligt, Paulo Dybala et Giorgio Chiellini – mais ils ont ajouté de gros agents libres comme Di Maria et Pogba, ainsi que Filip Kostic et Gleison Bremer, et ils vont probablement ajouter un autre attaquant avant la fermeture de la fenêtre (éventuellement Memphis Depay ou, plus probablement, Arkadiusz Milik de Marseille). Ce fut une campagne de transfert “budgétaire” en partie à cause des lourdes pertes des années précédentes (la plupart, pas toutes, liées à la pandémie), et en grande partie parce qu’ils ont fait leur grand retour en janvier, lorsqu’ils ont ajouté Denis Zakaria et Dusan Vlahovic.

Sur le papier, livre pour livre, ils sont peut-être un cran derrière les clubs milanais en termes de talent global. Mais si l’on tient compte du buzz et de l’excitation entourant Naples et la Roma, un classement parmi les quatre premiers et une performance décente en Ligue des champions – les conditions minimales requises en termes de résultats, puisque c’est ainsi qu’Allegri aime être jugé – ne sont pas à prendre. pour acquis. Et les blessures de Pogba et Chiesa n’aident pas beaucoup.

Si un autre type d’entraîneur n’était pas à la hauteur, il pourrait indiquer d’autres facteurs pour conserver son emploi : les performances, la croissance tactique, les jeunes qui s’améliorent de plus en plus. Avec Allegri, cependant, c’est difficile à faire. Après tout, lorsque vous soutenez que la vision tactique et la philosophie ne sont que des couches prétentieuses, et que vous sous-entendez que les superstars sont nées et non créées, ou que les jeunes doivent gravir les échelons avant de pouvoir leur faire confiance, la seule chose qui sauvera vous est des résultats.