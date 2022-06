L’honnêteté brutale rencontre la «prudence»: les parlements canadien et britannique analysent le retrait de l’Afghanistan

Certains moments appellent un langage clair. L’évaluation de la fin chaotique de l’engagement occidental en Afghanistan est l’un de ces moments.

Les parlements canadien et britannique ont récemment déposé des rapports de commission sur la guerre en Afghanistan et le retrait tumultueux des forces occidentales. Un seul d’entre eux offre un exemple saisissant du genre d’autoréflexion brutale qui est censée être au cœur de notre système démocratique.

« Le retrait international d’Afghanistan a été un désastre en termes de planification, d’exécution et de conséquences pour les intérêts plus larges du Royaume-Uni », a écrit la commission britannique des affaires étrangères dans son rapport final, publié le 22 mai 2022.

« C’était une trahison de nos partenaires dans le pays et, pire que tout, cela a sapé la sécurité du Royaume-Uni en encourageant nos ennemis à agir contre nous. »

Et ce n’étaient que les deux premières phrases d’un rapport fulgurant de 60 pages qui a disséqué sans broncher les efforts d’évacuation de la Grande-Bretagne et la façon dont les alliés de l’Afghanistan l’ont laissé à son sort.

L’engagement militaire occidental en Afghanistan a pris fin en août 2021 lorsque les nations alliées, dirigées par les États-Unis, ont achevé leur retrait.

Le pont aérien de deux semaines qui a retiré les troupes occidentales du pays a apporté avec lui des scènes de désespoir et d’horreur. Au début, des personnes désespérées de fuir le régime taliban ont inondé le tarmac de l’aéroport de Kaboul et certaines sont mortes après s’être accrochées à un avion au départ.

« L’ancien chef des forces armées nous a dit que la décision de se retirer était ‘stratégiquement illettrée et moralement en faillite’, tandis que l’ancien conseiller à la sécurité nationale l’a qualifiée de ‘mauvaise politique, mal mise en œuvre' », indique le rapport de la commission des affaires étrangères britannique. « C’est un acte d’automutilation stratégique. »

Dans cette image fournie par le US Marine Corps, un membre des forces de la coalition canadienne franchit un point de contrôle d’évacuation lors des évacuations en cours à l’aéroport international Hamid Karzai de Kaboul, en Afghanistan, le mardi 24 août 2021. (Sergent d’état-major Victor Mancilla/US Marine Corps/Associated Press)

Le rapport du comité britannique, approuvé par des membres des partis au pouvoir et de l’opposition, a ajouté que la décision de quitter l’Afghanistan « a porté atteinte à la réputation du Royaume-Uni et de ses alliés, et affectera la [U.K.] capacité du gouvernement à atteindre ses objectifs de politique étrangère pour les années à venir. »

Imaginez entendre ce genre d’évaluation franche de la bouche de parlementaires canadiens ou de hauts responsables de la défense et de la sécurité.

En toute justice, deux anciens généraux canadiens, d’autres anciens membres de l’armée et des représentants d’organismes humanitaires ont livré des témoignages francs et lucides devant le Comité spécial du Canada sur l’Afghanistan au cours des derniers mois.

« Plus de prudence »

Mais quand est venu le temps pour un comité de parlementaires canadiens de dire la vérité au pouvoir, le résultat a été nettement plus restreint.

« Même si le moment exact auquel l’ascendance des talibans est devenue inévitable n’aurait pas pu être prédit avec certitude, le Comité spécial estime qu’une plus grande prudence – et, par conséquent, une approche plus proactive – était justifiée en réponse à la trajectoire clairement aggravée de l’Afghanistan », lit-on. l’évaluation du Comité spécial sur l’Afghanistan — enterrée à la page 38 de son rapport de 86 pages, qui a été déposé sans tambour ni trompette la semaine dernière.

Bien que l’expression « une plus grande prudence » puisse ressembler à des mots de combat pour la bureaucratie d’Ottawa, c’est probablement un piètre réconfort pour les milliers d’Afghans qui ont cru en ce que des pays comme le Canada faisaient en Afghanistan et qui ont dû fuir pour sauver leur vie. Certains d’entre eux sont toujours en fuite.

« Les témoignages ont souligné le danger auquel sont confrontés ceux qui étaient associés à la coalition internationale. Compte tenu de l’histoire des talibans et de la longue campagne qu’ils ont menée contre les forces de la coalition et la république afghane, les risques étaient connus », indique le rapport parlementaire canadien.

Un marine américain contrôle une femme alors qu’elle passe par le centre de contrôle d’évacuation (ECC) lors d’une évacuation à l’aéroport international Hamid Karzai, Kaboul, Afghanistan, le 28 août 2021. (Corps des Marines des États-Unis/Sergent d’état-major Victor Mancilla/Handout/Reuters)

L’appel à une « plus grande prudence » peut également être une pilule amère à avaler pour des dizaines de milliers de Canadiens militaires et non militaires dont la vie a été à jamais bouleversée par plus d’une douzaine d’années de guerre.

« Le Comité spécial reconnaît les complexités et les dangers liés à l’exploitation du pont aérien depuis Kaboul, et il félicite ceux qui l’ont rendu possible », indique le rapport parlementaire canadien.

« En même temps, il estime que, bien avant le 15 août 2021, les risques associés aux talibans auraient dû obliger à une plus grande urgence et à un effort politique et de planification plus systématique dans l’ensemble du gouvernement canadien pour aider les gens à se mettre en sécurité avant qu’il ne devienne beaucoup plus difficile de fais-le. »

Pas d’excuses

C’est une approche canadienne typique — polie et sobre — face à une catastrophe humanitaire.

Le rapport du comité de la Chambre des communes du Canada s’attarde sur le « mécanisme [of] gouvernement » et ses échecs systémiques tout en évitant ostensiblement de porter un jugement ou de pointer du doigt – un contraste frappant avec le ton du rapport du Royaume-Uni

« Il y a eu des défaillances systémiques du renseignement, de la diplomatie, de la planification et de la préparation qui soulèvent des questions sur l’appareil gouvernemental, principalement le Conseil de sécurité nationale », indique le rapport du Parlement britannique. « Le gouvernement britannique n’a pas réussi à façonner ou à répondre à la décision de Washington de se retirer, malgré un préavis de 18 mois. »

Le rapport britannique ajoute que même si d’autres alliés ont eu du mal à prédire la vitesse de la prise de contrôle des talibans, « le fait que cela ait surpris beaucoup, y compris les militants eux-mêmes, n’excuse pas les échecs du Royaume-Uni, mais rend plutôt plus urgent de identifier où sa collecte de renseignements, son analyse et sa planification ont échoué. »

Vous ne trouvez pas un tel bilan brutal dans le rapport canadien.

En fait, le comité spécial canadien a laissé entendre qu’Affaires mondiales, le ministère de la Défense nationale et Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada semblaient avoir pris des mesures pour se protéger des critiques.

« Certains ministères ont mené un exercice interne sur les leçons apprises ou un examen après action », indique le rapport parlementaire canadien.

« Cependant, les résultats de ces exercices n’ont pas été communiqués au Comité spécial, et il n’était pas clair qu’un examen formel, complet et pangouvernemental ait été effectué. »

Lorsque le comité britannique s’est retrouvé bloqué – notamment sur des questions liées à l’évacuation d’Afghanistan d’une organisation caritative britannique pour les animaux sans abri – il n’a pas hésité à interpeller le ministère britannique des Affaires étrangères dans son rapport final pour manque de transparence.

« Le FCDO nous a donné à plusieurs reprises des réponses qui, à notre avis, sont au mieux intentionnellement évasives et souvent délibérément trompeuses », indique le rapport britannique.

Une loi fédérale interfère avec l’acheminement de l’aide, selon les députés

Outre l’examen de l’évacuation et de la réinstallation des réfugiés afghans, le comité parlementaire canadien a entendu des groupes humanitaires dire que la législation fédérale antiterroriste fait obstacle à l’acheminement de l’aide en Afghanistan, où l’économie s’est effondrée et où plus des trois quarts de la population bientôt sous le seuil de pauvreté.

Les talibans figurent sur la liste des entités terroristes du Canada et l’opinion qui prévaut est que les paiements indirects à l’Afghanistan, sous quelque forme que ce soit, risqueraient d’enfreindre le Code criminel.

Le Canada est le seul parmi ses alliés à ne pas créer d’exemption pour le travail caritatif.

C’est ici que le comité de la Chambre des communes s’est approché le plus d’un avertissement.

« Le Comité spécial veut communiquer qu’il ne croit pas que le Canada prenant ses propres mesures politiques, réglementaires et législatives pour faciliter une action humanitaire légitime équivaudrait à légitimer les talibans », a déclaré le rapport canadien.

« Le Comité spécial, comme indiqué, apprécie la complexité de cette situation. Cependant, il est préoccupé par le fait que de nombreux mois se sont écoulés depuis la prise de contrôle des talibans en Afghanistan, alors que les besoins de la population sont connus pour être criants. »

Un Afghan transporte des vivres dans une brouette lors d’une distribution d’aide humanitaire aux familles dans le besoin à Kaboul, en Afghanistan, le mercredi 16 février 2022. (Hussein Malla/Associated Press)

C’est un euphémisme. Pas moins de 23 millions de personnes en Afghanistan risquent désormais de mourir de faim.

Le ministre du Développement international, Hajit Sajjan, a déclaré au comité plus tôt ce printemps qu’il ne pouvait pas fournir de calendrier pour régler le problème, mais a assuré aux députés qu’Affaires mondiales Canada « travaille avec Justice et Sécurité publique pour déterminer la meilleure étape pour aller de l’avant ».

Alors que le Canada débat de ses prochaines actions, la commission parlementaire britannique — dans un éclair de bonne volonté dans un rapport par ailleurs brûlant — a félicité le gouvernement du premier ministre Boris Johnson d’avoir envoyé des représentants à Kaboul à deux reprises et d’avoir saisi « toute occasion qui se présente à s’asseoir avec » les talibans au niveau ministériel en dehors de l’Afghanistan.

Johnson, selon le rapport, a décidé qu’il n’y avait « aucun intérêt » à ce que le Royaume-Uni « reste à l’écart ».