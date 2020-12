L’université Johns Hopkins, l’une des meilleures universités du pays avec un système hospitalier et une école de médecine de premier ordre, porte le nom d’une personne qui a réduit en esclavage au moins quatre personnes, a annoncé l’école mercredi.

La nouvelle est particulièrement choquante étant donné que Hopkins aurait été un abolitionniste.

L’université prévoit d’accueillir vendredi une mairie virtuelle pour discuter de la révélation. Les dirigeants de l’institution, le président Ronald J. Daniels et les chefs de la faculté de médecine et du système de santé, ont loué le désir de Hopkins de créer une université ainsi qu’un hôpital pour servir tous à Baltimore, quel que soit «sexe, âge ou race».

« Mais le fait que M. Hopkins ait eu, à tout moment de sa vie, un lien direct avec l’esclavage – un crime contre l’humanité qui a tragiquement persisté dans l’état du Maryland jusqu’en 1864 – est une révélation difficile pour nous car nous savons que ce sera pour notre communauté, au pays et à l’étranger, et plus particulièrement nos professeurs, étudiants, membres du personnel et anciens élèves noirs », lit-on dans la déclaration des dirigeants.

Daniels a déclaré au Washington Post qu’il ne voulait pas renommer l’université malgré les nouvelles révélations. Le but de l’université est de «changer notre récit, pas notre nom».

Johns Hopkins, qui se trouve à Baltimore, est à la fois une université privée très sélective et un leader national dans le domaine des soins de santé. L’institution a également suivi le coronavirus à l’échelle nationale. Et ses étudiants de premier cycle sont admis sans considération de leur situation financière, sachant que les bourses couvriront leurs besoins grâce à un don de 1,8 milliard de dollars en 2018 de Michael Bloomberg, un entrepreneur et homme politique qui a fréquenté l’université.

Dans sa déclaration, l’université a déclaré qu’elle croyait que Hopkins était un « abolitionniste précoce et convaincu dont le père, un Quaker engagé, avait libéré les esclaves de la famille en 1807. »

Mais de nouvelles recherches ont révélé des registres de recensement qui indiquaient que Hopkins avait réduit en esclavage au moins une personne en 1840 et quatre de plus en 1850. Le registre du recensement de 1860 ne montrait aucune personne asservie dans le ménage Hopkins. L’université a été fondée en 1876 avec un don de 7 millions de dollars de Hopkins après sa mort.

L’université a déclaré qu’elle ne connaissait pas actuellement l’identité des personnes asservies. Et les dirigeants ont dit qu’il n’était pas clair non plus pourquoi l’université s’est appuyée « si longtemps sur le récit de M. Hopkins en tant qu’abolitionniste précoce et invétéré, sans enquêter et vérifier pleinement ces affirmations.

L’université est l’une des nombreuses institutions américaines aux prises avec le rôle de l’esclavage sur leurs campus et dans la vie de leurs fondateurs.

Beaucoup ont rejoint le groupe connu sous le nom d’universités étudiant l’esclavage. Le consortium, hébergé à l’Université de Virginie, comprend à la fois des institutions privées telles que Brown, Georgetown, Harvard et des écoles publiques telles que l’Université de Géorgie, l’Université du Mississippi et l’Université de Caroline du Nord.

Des travailleurs asservis ont construit ces universités:Maintenant, ils commencent à rembourser la dette

Johns Hopkins a déclaré qu’il rejoindrait également ce groupe. Il a également déclaré qu’il continuerait à rechercher la vie de son fondateur et les personnes qu’il a asservies.

« Nous sommes pleinement déterminés à poursuivre cette recherche où qu’elle mène et à éclairer un chemin qui, nous l’espérons, nous rapprochera de la vérité », lit-on dans le communiqué.