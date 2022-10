L’homme ‘X’ de la LNH – Kelowna Capital News

Bonjour et bon vendredi Okanagan ! Vous pouvez déguster le week-end! Commençons votre journée !

Fait amusant: Le défenseur recrue des Canadiens de Montréal, Arber Xhekaj, est le premier joueur de l’histoire de la LNH dont le nom de famille commence par un X.

En ce jour

En 1926, ‘Winnie the Pooh’ (livre) est publié.

En 1964, Martin Luther King Jr. remporte le prix Nobel.

En 1977, le chanteur Bing Crosby décède à 74 ans.

En 1979, Wayne Gretzky marque son premier but dans la LNH.

En 1992, les Blue Jays de Toronto accèdent à la Série mondiale après avoir battu les A d’Oakland.

En 2003, le fan des Cubs de Chicago, Steve Bartman, interfère avec une fausse balle, conduit les Cubs à abandonner huit points dans la manche.

En 2007, la première de “Keeping Up with the Kardashians”.

jours fériés

Aujourd’hui, c’est la Journée nationale des desserts, la Journée nationale des je t’aime, la Journée mondiale des œufs et la Journée des infirmières vétérinaires.

Prévisions météorologiques d’Environnement Canada

À Kelowna

À Penticton

À Revelstoke

Dans le bras de saumon

À Vernon

Dans le cas où vous l’avez manqué

Scootez gratuitement le jour des élections à Kelowna. En savoir plus ici.

Garde établie autour d’un feu d’herbe sur les terres de la bande indienne de Penticton. En savoir plus ici.

Un homme d’Osoyoos arrêté après avoir volé des pancartes électorales. En savoir plus ici.

Tendance

Le gamin est génial ! Il voulait juste récupérer son ballon.

Ce gamin était en mission 😂 @BRWalkoff (via Bratdira/TT) pic.twitter.com/CsLkk8Ogfx – Rapport sur le blanchisseur (@BleacherReport) 13 octobre 2022

Anniversaires de célébrités

Si votre anniversaire est aujourd’hui, vous partagez un anniversaire avec le chanteur Usher (44 ans), le diffuseur sportif Stephen A. Smith (55 ans), le comédien Jay Pharoah (35 ans), le créateur de mode Ralph Lauren (83 ans) et George Floyd (aurait été 49).

Sortez et votez demain! Passez un bon weekend tout le monde!

@cunninghamjordy

jordy.cunningham@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

anniversaires de célébritéscaféKelownaOkanagan