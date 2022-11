«L’homme vert» de Telangana consacre sa vie à la Terre mère et plante 2 jeunes arbres Lakh en 15 ans

Ravutla Janardhan alias « l’homme vert » Janardhan du siège du district de Nizamabad à Telangana a consacré sa vie à la protection de l’environnement et est devenu une source d’inspiration pour des personnes de tous horizons. Janardhan de Sirikonda Mandal réside à Padmarao Nagar à Nizamabad depuis deux décennies. Là, il dirige une imprimerie à Poosala galli. En 1990-91, alors qu’il étudiait en dixième, Janardhan s’est rendu compte à travers les journaux que la pollution de l’environnement était un problème plus important que le chômage et la faim dans le pays. De plus, il a compris que la pollution de l’environnement ne se limitait pas à l’Inde mais affectait l’humanité entière.

En même temps, il a commencé à lancer des boules de graines dans les zones forestières pour augmenter la verdure. Pour soutenir davantage sa mission de verdure, Janardhan a créé une ONG appelée Sirivennela Green Society. Il a appliqué la couleur verte à sa vie à partir de sa robe, de son deux-roues, de son couvre-chef, de son stylo, de son livre et de tous les objets qu’il utilisait afin de sensibiliser les gens à la protection de l’environnement en plantant des jeunes arbres. C’est à ce moment-là que les habitants, conscients de ses nobles activités, ont commencé à l’appeler «vert» Janardhan.

(Crédits : News18)

Dans une interview avec News18, Janardhan a déclaré qu’il avait planté jusqu’à deux jeunes arbres lakh dans le district jusqu’à présent. Il a également pris soin de la croissance des jeunes arbres plantés en endossant la responsabilité envers la population locale. Janardhan a déclaré qu’il avait également participé au prestigieux programme «Harita Haram» du gouvernement de l’État pour améliorer la verdure dans tout l’État. Il a en outre ajouté qu’il était la première personne à avoir lancé le mouvement des idoles de Ganesh respectueuses de l’écho en argile et à préparer les idoles lui-même et à les distribuer au peuple en 2010.

En outre, il a déclaré qu’il avait publié de nombreux livres sur l’importance de l’arbre et la protection de l’environnement et distribué jusqu’à présent jusqu’à 900 livres.

Janardhan a déclaré que l’ambition de sa vie était de consacrer sa vie à la protection de l’environnement après avoir gagné suffisamment d’argent pour les besoins de sa famille.

