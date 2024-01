L’homme tué par un homme armé déguisé en employé d’UPS n’était pas censé être chez lui au moment de l’attaque

Un homme du Minnesota âgé de 20 ans tué lors d’une invasion de domicile par un suspect habillé en employé d’UPS était une personne gentille et attentionnée qui était chez elle au moment de l’attaque uniquement parce qu’il avait un jour de congé inattendu, ont déclaré des amis.

Jorge Reyes-Jungwirth vivait avec sa mère, Shannon Patricia Jungwirth, et son beau-père, Mario Alberto Trejo Estrada, à Coon Rapids, Minnesota. Tous trois ont été abattus vendredi dernier peu après midi, heure locale, lorsqu’un homme portant un uniforme UPS s’est présenté à leur porte et a pu entrer dans la maison, ont indiqué les procureurs dans une plainte pénale. Deux enfants de moins de 5 ans, qui, selon des amis, étaient les frères et sœurs de Reyes-Jungwirth, se trouvaient également dans la maison, mais ils n’ont pas été physiquement blessés, selon les documents judiciaires.

Reyes-Jungwirth travaillait de longues journées dans une entreprise d’abattage d’arbres et aurait normalement travaillé un vendredi après-midi, a déclaré Isaiah Mendez, un ami depuis la sixième année qui a rejoint la même entreprise après que Reyes-Jungwirth lui ait trouvé un emploi l’année dernière. La nuit précédant l’assassinat de Reyes-Jungwirth, l’un de leurs patrons lui a dit de prendre congé le lendemain, a déclaré Mendez.

“Il avait envoyé un texto à Jorge jeudi pour lui dire que vendredi était lent”, a déclaré Mendez, de South Saint Paul, Minnesota. “Il se blâme certainement un peu pour ce qui s’est passé, mais nous savons tous que ce n’est pas comme ça.”

“C’est très triste et extrêmement dévastateur”, a-t-il ajouté.

Des amis ont décrit Reyes-Jungwirth comme étant profondément dévoué à sa famille, toujours prêt à aider sa mère dans ses courses ou à s’occuper de ses jeunes frères et sœurs. Ils ont dit qu’il aimait les anime, les jeux vidéo et le sport, et qu’il adorait le chiot qu’il avait récemment acquis.

Photos de Jorge Reyes-Jungwirth, 20 ans, lors d’une veillée aux chandelles lundi soir à Eagan, Minnesota (Jack Heidelberg)

“La façon dont il traitait les humains était la même qu’il traitait ce chiot”, a déclaré Will Gydesen, de Mendota Heights, Minnesota, qui connaît Reyes-Jungwirth depuis qu’ils ont joué au football ensemble pendant leur première année de lycée. « Il a toujours fait passer les autres avant lui. »

Gydesen avait joué à des jeux vidéo avec Reyes-Jungwirth la veille de sa mort et a déclaré que son ami avait mentionné qu’il attendait avec impatience son jour de congé.

“Il nous disait à quel point il était heureux de ne pas avoir travaillé vendredi”, a déclaré Gydesen. “Nous n’y avons rien pensé et les jours suivants, nous n’avions plus aucune nouvelle de lui et nous avons commencé à nous méfier un peu.”

Le suspect du triple homicide de vendredi, Alonzo Mingo, 37 ans, a été inculpé lundi après-midi de trois chefs de meurtre intentionnel au deuxième degré. Les procureurs affirment que les images des caméras de sécurité et l’audio de l’intérieur et de l’extérieur de la maison des victimes montrent le suspect se dirigeant vers la résidence et se dirigeant vers la porte d’entrée habillé en livreur UPS. Une fois à l’intérieur, la vidéo le montrerait exiger de l’argent à Trejo Estrada et Jungwirth sous la menace d’une arme. On ne sait pas exactement comment Mingo a réussi à entrer dans la maison.

Les images de surveillance montreraient alors Mingo tirant sur Jungwirth à bout portant dans la chambre alors que les deux jeunes enfants se trouvaient à proximité. Les corps de Trejo Estrada et de Reyes-Jungwirth ont été découverts ailleurs dans la maison.

Le motif de la fusillade n’a pas encore été déterminé. Le Tribune des étoiles a rapporté lundi qu’un affidavit de mandat de perquisition lié à l’enquête allègue que Trejo Estrada trafiquait de la cocaïne, du fentanyl et de la méthamphétamine et envoyait de grandes sommes d’argent au Mexique. Le journal indique qu’après les meurtres, les autorités ont fouillé un entrepôt loué par Trejo Estrada, où elles ont saisi des champignons à psilocybine, de la marijuana, de la méthamphétamine et une poudre blanche non précisée.

Les amis de Reyes-Jungwirth ont déclaré qu’il ne parlait pas beaucoup de son beau-père, mais ont déclaré qu’ils ne pensaient pas que Reyes-Jungwirth était impliqué dans des activités illicites. Ils disaient qu’il était un travailleur ambitieux et acharné qui rêvait de devenir un jour propriétaire d’une maison.

“Il n’a jamais vendu de drogue”, a déclaré Evan Coffey, de St. Paul, qui connaît Reyes-Jungwirth depuis la cinquième année. « Il était toujours positif, heureux. Et il a toujours voulu que tous ceux qui l’entouraient soient comme ça.

Amis et membres de la famille se sont réunis lundi soir pour une veillée aux chandelles en mémoire de Reyes-Jungwirth, de sa mère et de son beau-père. Gydesen a déclaré que sans Reyes-Jungwirth, son groupe d’amitié semble incomplet.

“Il a toujours été aimant et attentionné”, a déclaré Gydesen. “C’est l’une des personnes les plus altruistes que j’ai rencontrées.”

