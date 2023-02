L’homme tatoué brésilien divise sa main en deux

Un Brésilien, qui a 98% de son corps couvert de tatouages, s’est récemment fait couper chirurgicalement la main en deux et a déclaré que la procédure n’était pas du tout douloureuse. Marcelo “B-boy” De Souza Ribeiro, de Bocaiúva, au Brésil, a déclaré qu’il avait subi trois interventions chirurgicales sous anesthésie pour modifier sa main gauche.

S’adressant à Insider, Marcelo a déclaré: “Je peux maintenant ouvrir la main latéralement et la plier en deux parties.” Il a en outre révélé qu’il considérait son corps comme une “exposition d’art”. Il a maintenant hâte de retirer son index de sa main droite pour lui donner un aspect différent.

Le père de deux enfants a obtenu son premier tatouage à l’âge de 15 ans et a depuis dépensé environ 40 000 reais (près de Rs 6,32 lakh) pour modifier son corps et se couvrir de tatouages. Lorsqu’on lui a demandé comment lui avait eu l’idée de modifier sa main, il a répondu qu’il continuait à rechercher des modifications pouvant être apportées à son corps qu’il n’avait pas exécutées jusqu’à présent. Mais dès que l’idée de se fendre la main en deux est venue, il a contacté son ami et en a fini avec ça.

Ribeiro a rappelé que sa main avait été divisée en deux parties après l’élimination de l’excès de graisse et qu’un total de trois interventions chirurgicales avaient eu lieu pour terminer la procédure. Il prétend que les gens voient sa main et s’amusent, pensant que c’est intéressant.

Ribeiro compte plus de 75 000 abonnés sur Instagram et il a déclaré qu’il s’arrêtait souvent lorsque les gens voulaient prendre des photos avec lui. Il a dit qu’ils ne sont jamais offensés mais toujours curieux. Le Brésilien a déclaré qu’il n’avait pas encore été approché par Guinness World Records et que l’actuel détenteur du titre d’homme le plus modifié au monde est Rolf Buchholz, un Allemand de 62 ans.

Ribeiro ne cesse d’étonner les gens avec son courage de modifier son corps. Il a même tatoué ses globes oculaires et ressemble à un être d’un autre monde. Mais plutôt que de se considérer comme un inadapté, il se considère comme une œuvre d’art.

