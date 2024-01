L’homme sur la photo et le travail qui a changé la vie de Dave Canales

L’équipe de première et deuxième année des Carson High Colts de 2004 a perdu son premier match, 34-13. À ce jour, il reste le jeu préféré de Dave Canales tout au long de sa carrière d’entraîneur. Il remporterait un Super Bowl avec les Seahawks de Seattle, ferait plusieurs apparitions en séries éliminatoires en tant que coordinateur et entraîneur des quarts avec les Seahawks et les Buccaneers de Tampa Bay, et entraînerait des joueurs pendant des années de carrière dans la NFL.

Mais ce premier match, cette première défaite, a été un moment déterminant.

La perte en elle-même n’aurait pas dû être surprenante. L’équipe de Carson était principalement composée d’étudiants de première année, tandis que l’équipe contre laquelle ils jouaient, Venise, avait aligné son équipe JV, composée principalement de juniors. Cependant, lorsque Canales a regardé vers l’autre ligne de touche, il ne s’est pas concentré sur les joueurs plus gros, plus rapides et plus forts. Il se demandait comment le personnel les avait amenés à ce point.

Quelques entraîneurs de l’équipe de Venise étaient amis avec la famille Canales, alors Dave a décidé, pourquoi ne pas simplement leur demander ? Quel est votre plan pour créer une équipe gagnante ? Les entraîneurs n’ont pas gardé leur secret ; au lieu de cela, ils ont partagé leur philosophie.

L’année suivante, les deux équipes s’affrontent à nouveau pour ouvrir la saison. Carson les a fait exploser. Et comme Kevin, qui était coordonnateur défensif de l’équipe de 2005, veut le souligner, “c’était un blanchissage”.

Mais revenons à 2004, et à cette première saison en tant qu’entraîneur-chef de Dave Canales. L’équipe ne cesse de s’agrandir, pour finalement atteindre un certain nombre dans les années 70. Ils ont dû créer une équipe de voyage pour une équipe de première année simplement parce qu’ils ne pouvaient pas emmener tout le monde. Cependant, la priorité de l’entraînement de la famille Canales était d’embaucher tous les enfants qui voulaient jouer. Josh, l’entraîneur des receveurs larges et des équipes spéciales de son frère cette première année, a déclaré que l’énoncé de mission était simple : dans l’ombre de Los Angeles, tout adolescent passant son temps à l’entraînement de football était un adolescent de moins dans la rue.

“Cela signifiait qu’un enfant de moins avait des ennuis après l’école”, explique Josh. “Le temps de jeu n’était pas notre objectif principal.”

Cette première saison, bien qu’elle soit un travail d’amour de la communauté plus que tout, a également apporté de nombreuses leçons à Dave Canales en tant qu’entraîneur-chef. Au cours d’un match, il a retiré un joueur. Le raisonnement était simple : il ne jouait pas assez fort. Le père du joueur dans les tribunes a contesté. Il a commencé à crier après le staff technique. Josh a répondu. Les tensions se sont intensifiées et Dave est intervenu, la colère palpitant face aux questions autour de ses décisions d’entraîneur et aux piques personnelles que le père lançait à son frère.

Richard Masson était alors directeur adjoint de Carson High. Il supervisait le match des équipes de première et de deuxième année ce jour-là. Alors que d’autres fans étaient impliqués dans le chahut et que Dave avait envie de répondre encore plus durement, Masson l’a tiré sur le côté. Il ne se souvient certes pas de tous les détails du problème qui a tout déclenché, mais il se souvient de ce qu’il a enseigné à Canales ce jour-là.

“J’ai dit : ‘Arrêtez d’avoir des oreilles de lapin'”, se souvient Masson. « Venez là-bas et entraînez votre équipe. »

Masson a suspendu Canales pour le prochain match. Le jeune entraîneur était assis dans sa voiture sur un parking voisin et regardait de loin. Il est revenu la semaine suivante, plus intelligent et mieux préparé à ce qu’il faudrait pour être entraîneur-chef lorsque votre vie est sous un microscope et dans le vide.

“C’était en quelque sorte un moment déterminant dans sa jeune carrière d’entraîneur”, se souvient Masson, “être capable de se concentrer malgré les distractions et de faire ce qu’il fallait faire avec son équipe.”

Une grande partie de ce qui devait être fait dépendait de Jack Sula.

Des mois pendant lesquels Sula se réveillait à 5 heures du matin pour s’entasser dans cette vieille BMW et s’entraîner avec quelques autres avaient permis à Canales de voir de près ce que le porteur de ballon et secondeur pourrait devenir.

“J’étais bon”, dit maintenant Sula, “mais (Dave) m’a entraîné pour devenir un joueur complètement différent.”

Canales a noté où le jeu de Sula manquait et où il pouvait aller ; principalement, Sula avait besoin d’être plus rapide, alors Canales a commencé à l’entraîner sur piste après l’entraînement de football.

Au cours de l’année suivante, de plus en plus d’enfants de l’équipe ont remarqué l’amélioration de Sula et ont demandé à être également formés. Canales a dû passer de la BMW au bus de l’église pour prendre plus d’enfants pour les séances tôt le matin. L’équipe a commencé à gagner, revenant même dans un match après trois touchés, pour remporter une victoire dont Sula est toujours excitée à l’idée de parler aujourd’hui.

Sula a ensuite mené l’équipe universitaire de Carson à un match pour le titre de LA City au Coliseum après une année de plus de 1 800 courses et a remporté le prix du joueur de l’année. Il est maintenant le coordinateur offensif des Carson High Colts.

“Je le dis à tout le monde, (Dave) a été la raison de mon succès et de mon développement pour devenir un grand joueur de football… (mais) il a fait bien plus que simplement m’apprendre le football. Il m’a appris à être un homme et il a entraîné la vie. en moi.”

Nickerson peut encore énumérer la liste de départ de ces deux années où Canales a entraîné les Colts, mais les records d’une équipe de première et de deuxième année en 2004 et 2005 n’existent pas, même dans les coins les plus éloignés d’Internet.

“La défaite n’a jamais été comparable au résultat final”, intervient cependant Nickerson. “C’était comme, quelle leçon avons-nous tirée de ces petites choses ?”

Et Josh Canales, qui remporterait un titre national en tant que joueur de baseball avec les Gators de Floride et continuerait à jouer dans l’organisation des Dodgers et des Astros, se souvient de cette époque d’une certaine manière.