L’homme s’est réveillé pour trouver Kevin Spacey en train de lui faire un acte sexuel, a déclaré le tribunal

Un aspirant acteur a fondu en larmes en racontant comment il s’était « effondré » dans l’appartement de Kevin Spacey avant de se réveiller pour trouver l’acteur oscarisé en train de lui faire un acte sexuel, a déclaré un tribunal.

Lors de son entretien avec la police, qui s’est déroulé devant le tribunal de la Couronne de Southwark lundi, l’homme a déclaré qu’on lui avait dit avant la réunion que Spacey aimait les jeunes hommes hétéros mais qu’il ne savait pas « à ce moment-là, il était un prédateur ».

L’homme a déclaré qu’il se sentait vulnérable lors de l’agression présumée en raison du pouvoir de Spacey dans le monde du théâtre. Il a dit : « Vous ne voulez pas ennuyer quelqu’un d’aussi puissant, d’aussi haut placé dans l’entreprise dans laquelle vous essayez de vous introduire. L’influence sociale qu’il avait était énorme. S’il disait que quelqu’un ne travaillerait pas, j’imagine qu’il ne travaillerait pas.

Il a dit qu’il s’était manifesté à la suite du mouvement #MeToo, disant au policier: « J’ai dit que lorsque l’affaire Harvey Weinstein s’est produite, quelque chose se passera dans les prochaines semaines avec Kevin Spacey. »

Spacey a précédemment nié 12 chefs d’accusation, notamment d’agression sexuelle et d’attentat à la pudeur, contre quatre hommes dans la vingtaine et la trentaine, entre 2001 et 2013. Le double lauréat d’un Oscar est apparu sur le banc des accusés lundi dans un costume sombre et une cravate bleue, le le septième jour de son procès d’un mois.

Le tribunal a appris que l’homme avait rencontré Spacey en 2008 après avoir écrit à la star d’American Beauty pour lui demander des conseils sur sa carrière d’acteur naissante. Il a dit qu’il était stupéfait et qu’il se sentait « étrangement spécial » lorsque Spacey l’a appelé quelques semaines plus tard et a demandé à le rencontrer devant la gare de Waterloo, dans le sud de Londres, pour une bière.

L’homme a déclaré qu’un ami qui était présent lorsque Spacey l’a appelé a déclaré que la star hollywoodienne aimait les « jeunes hétéros ». « Mais je ne savais pas à ce moment-là qu’il était un prédateur », a ajouté l’homme.

Il a dit qu’il se souvenait d’être allé se promener avec Spacey et son chien avant d’être emmené à l’appartement de Spacey, en disant: « Il a dit: ‘C’est chez moi, tu veux monter?’, ce à quoi j’ai dit: ‘Bien sûr, ‘ parce que c’est Kevin Spacey.

Il a dit que Spacey lui avait offert des restes de pizza et que le couple avait bu de la bière et fumé de l’herbe. Il a dit peu de temps après, Spacey lui a demandé un câlin avant de mettre sa tête dans son entrejambe. « Il se frotte le visage contre mon entrejambe et je me souviens d’avoir levé les mains et d’avoir vu la calvitie de Kevin Spacey. Je me souviens avoir pensé que c’était tellement bizarre », a déclaré l’homme.

Il a dit qu’il y avait un « air inconfortable » et que sa mémoire s’est ensuite brouillée. Parlant de l’allégation d’acte sexuel, l’homme a poursuivi : « Aller dormir n’est pas quelque chose que je ferais normalement. Je ne veux pas insinuer qu’il se passait quelque chose de fâcheux, mais c’était inhabituel dans mon comportement juste de tomber en panne.

« Je me souviens que quatre à cinq heures plus tard, je me suis réveillé – ma ceinture était toujours attachée mais mon bouton et ma fermeture éclair étaient baissés et il me faisait une fellation. »

L’homme a dit qu’il avait réagi en disant « non » mais Spacey a continué. Il a dit qu’il avait repoussé Spacey, avant d’ajouter: « Ensuite, il [Spacey] s’est arrêté et m’a demandé de partir tout de suite. Il a dit que je ne devais parler à personne de ce qui s’était passé.

L’homme a dit qu’il aurait dû se rendre compte qu’il s’agissait d’une « avance sexuelle ».

«Avec le recul, c’était juste assez tactique. Il [Spacey] avait une chose qu’il voulait faire. Reviens, donne-moi quelques bières, un peu d’herbe, fouine [his] la tête dans mon entrejambe et il a pensé que j’allais m’éteindre.

En contre-interrogatoire, Patrick Gibbs KC, défendant Spacey, a souligné que l’homme avait appelé Spacey après la rencontre présumée. L’homme a répondu: « Après ce qui s’est passé, je ne pensais pas que les gens me croiraient, alors j’ai voulu le rencontrer pour lui faire dire quelque chose sur la vérité et je pourrais l’enregistrer. »

Gibbs a déclaré que les enregistrements téléphoniques montraient que Spacey avait envoyé une série de SMS à l’homme après l’incident présumé. Mais le plaignant a dit qu’il ne se souvenait pas de les avoir reçus.

Spacey nie 12 chefs d’accusation, dont sept d’agression sexuelle, trois d’attentat à la pudeur, un chef d’avoir incité une personne à se livrer à une activité sexuelle sans consentement et un chef d’avoir incité une personne à se livrer à une activité sexuelle avec pénétration sans consentement.

Le procès se poursuit.