L’homme s’envole pour Dunkin ‘Donuts Drive Thru, apprécie le Sweet Bun en l’air

Lorsque Tucker Gott, 26 ans, a faim le soir et qu’il fait beau, sa course dans un magasin d’alimentation locale n’est pas ordinaire. Il installe son paramoteur – son appareil volant – s’y assoit et saute dans le ciel. Il n’oublie jamais d’emporter des caméras avec lui pour donner à ses abonnés Youtube un avant-goût de ce que cela fait d’être dans le ciel, de voler haut. Dans sa dernière vidéo, Gott s’envole pour un point de vente local Dunkin Donuts, non loin de chez lui à Bethlehem, en Pennsylvanie, aux États-Unis. En chemin, il appelle le magasin pour lui demander s’il le servirait s’il prend l’avion, puis passe une commande à l’aide de l’application, tout en étant dans les airs, profitant d’une vue que toute personne fascinée par les vols lui envierait. Les gens sont impressionnés par son entreprise de vol.

Quelqu’un a écrit dans la section des commentaires que vibrer dans le ciel avec une boîte de beignets, c’est vivre la vie. Un autre a plaisanté en disant que sa vidéo, bien que Gott ait précisé qu’elle n’était pas sponsorisée par la société de beignets, peut être une excellente publicité pour Dunkin Donuts et qu’ils devraient attribuer mille points à Gott.

Dans la vidéo Youtube que Gott a postée le 29 mai, il nettoie son paramoteur, le charge dans son camion et se rend dans un parc voisin. Ensuite, il décolle dans son paramoteur et parle à la caméra alors qu’il est dans le ciel. « Vérifiez ma vue arrière », dit-il. En arrière-plan, on voit l’horizon, les arbres rapetissant, avec et sans herbe verte. Lorsqu’il passe en vue de face, on voit passer la route au sol comme s’il était à vélo, sauf que le vélo ne court pas, il vole.

Un utilisateur a déclaré que le voir utiliser son téléphone dans les airs les rendait anxieux. Lorsque Gott arrive au magasin, il est accueilli par des gens qui sont fascinés de le voir atterrir du ciel. Il va chercher des beignets, se lance pour revenir et prend un repas pendant son vol. Répondant à une personne qui lui a posé des questions sur son paramoteur, il dit que cela lui a coûté environ 12 000 $ (environ 8 78 000 Rs.).

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici