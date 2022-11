L’homme saute, danse sur le feu et puis…

Il y a eu plusieurs incidents dans le passé où des actions imprudentes ont conduit à des incidents malheureux. Dans le même ordre d’idées, une vidéo d’un homme jouant avec le feu devient virale sur les réseaux sociaux.

Dans le clip, on voit l’homme jouer avec le feu, courir, sauter et danser dessus. Cependant, en quelques secondes, ses vêtements ont pris feu et on l’a vu courir pour sauver sa vie. Au début, le pantalon de l’homme a pris feu, mais il a ensuite atteint sa chemise.

Le lien pour la vidéo est donné ci-dessous.

Ensuite, l’homme fait un effort pour éteindre le feu. D’abord, il déboutonne sa chemise brûlante et la jette, puis il essaie d’éteindre le feu en la frottant sur le sol. Mais quand rien ne se concrétise, il saute dans l’étang.

La vidéo a été partagée sur la plateforme de médias sociaux Reddit. Jusqu’à présent, il a été vu plus de 14 000 fois jusqu’à présent. Un utilisateur a écrit : « des idiots faisant des choses idiotes », tandis qu’un autre a commenté : « Encore une fois, un enfant n’a pas appris quoi faire au cas où il serait en feu.

Comme je l’ai appris à l’école… « Arrêtez, laissez tomber, fermez-les, ouvrez boutique. Oh, non ! »… Ou quelque chose comme ça ». Un utilisateur a également écrit: “Pourquoi les gens sont-ils si stupides”.

La nature est un beau phénomène si vous n’allez pas à l’encontre de ses lois. Il a toujours été suggéré de ne pas jouer avec le feu car il a ses propres conséquences. Pourtant, certaines personnes osent prendre le risque et se faire du mal dans le processus.

