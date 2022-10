L’homme responsable de la mort par véhicule d’une femme Shuswap condamné à 4,5 ans de prison – Kelowna Capital News

L’homme responsable de la mort d’une Shuswap de 28 ans, mère de quatre enfants, a été condamné par la Cour suprême de la Colombie-Britannique à Salmon Arm.

Dorian Bell, 34 ans, ancien habitant de Malakwa, a été condamné vendredi 14 octobre à quatre ans et demi de prison, peine déjà purgée, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 10 ans.

Bell avait plaidé coupable de conduite dangereuse d’un véhicule causant la mort, de défaut de s’arrêter au volant d’un véhicule poursuivi par la police et de conduite d’un véhicule alors qu’il était interdit.

C’est le 20 mai 2021 que Brittany Thompson, 28 ans, qui vivait avec son mari et ses quatre enfants à Malakwa, et dont la maison était voisine de celle de la famille Bell, lui a demandé de la conduire à Salmon Arm pour qu’elle puisse emmener son chat chez le vétérinaire. .

Sur le chemin du retour vers 16 h, avec Thompson comme seul passager, la GRC de Salmon Arm a tenté un contrôle routier juste à l’est du bureau de Canoe Forest Products. Au volant d’une Honda Civic argentée de 2003 avec des plaques d’immatriculation volées, Bell a décollé. Roulant à environ 130 km/h, il a croisé un camion de transport sur une double ligne continue dans un virage sans visibilité, a entendu le tribunal le 10 juin. Il a croisé un autre véhicule sur l’accotement droit de l’autoroute 1, à moitié dans le fossé. Après deux kilomètres, l’agent s’est arrêté et a appelé par radio d’autres agents pour qu’ils surveillent le véhicule.

Juste à l’est du pont Bruhn à Sicamous, la police a tiré une ceinture de pointes sur la route. Bell fit une embardée pour l’éviter. Le véhicule a roulé puis dégringolé sur un talus escarpé. Brittany Thompson est décédée sur les lieux. Bell a été grièvement blessé et transporté par ambulance aérienne à l’hôpital Royal Inland de Kamloops. Une analyse de son sang a révélé du THC provenant du cannabis ainsi que de la méthamphétamine et de la kétamine.

Sur le premier chef d’accusation, conduite dangereuse d’un véhicule causant la mort, la juge Sheri Ann Donegan a condamné Bell, qui a comparu par vidéoconférence depuis le centre correctionnel de Kamloops, à quatre ans et demi de prison, soit 1 643 jours.

Moins sa peine présentement, comptée à temps et demi, et l’ajout de jours restants à purger d’une condamnation avant l’accident du 20 mai, le temps restant de Bell en prison a été calculé à 1109 jours, soit trois ans.

Au chef 2, non-arrêt au volant d’un véhicule poursuivi par la police, il a été condamné à un an de prison, et au chef 4, conduite d’un véhicule alors qu’il était interdit, il a été condamné à 45 jours de prison.

Les trois peines seront purgées en même temps, donc son temps restant en prison est de trois ans.

La juge Sheri Ann Donegan s’est dite satisfaite de la proposition conjointe de peine de 4,5 ans qui avait été fournie le 10 juin 2022 par l’avocate de la Couronne Alison Buchanan et l’avocat de la défense Justin Dosanjh.

Avant de prononcer sa peine, elle s’est référée aux déclarations de la victime de la sœur de Brittany et de son mari, ainsi qu’à un poème de son aîné.

« Ces déclarations, ainsi que les observations de la Couronne, m’ont aidé à comprendre l’impact dévastateur de ces infractions sur la famille de Mme Thompson… C’était une personne qui avait toute sa vie devant elle. Sa mort insensée et déchirante a créé un vide incommensurable et un immense chagrin pour tous ceux qui l’ont connue. Il est clair que la perte de Mme Thompson a eu et continuera d’avoir un effet profond, traumatisant et durable sur sa famille et ses amis. M. Bell devra vivre avec cette connaissance, la connaissance de toute la douleur qu’il a causée aux autres, pour le reste de sa vie.

Donegan a déclaré que Bell avait de longs antécédents criminels qui englobent des condamnations en 2020, notamment la conduite dangereuse d’un moyen de transport et la conduite d’un moyen de transport alors qu’il était interdit. Elle a dit que Bell était en probation au moment des infractions de mai 2021.

Elle a parlé des circonstances de Bell, telles qu’une éducation limitée, une éducation difficile et abusive, des difficultés de toxicomanie et ce que l’on pense être une lésion cérébrale qui affecte sa mémoire et lui présente des défis intellectuels. Il a travaillé avec la Kamloops Brain Injury Society et s’est engagé dans d’autres programmes pendant sa détention.

“M. Bell a, je l’accepte, vraiment des remords pour ce qu’il a fait. Il reconnaît que ses actions ont coûté la vie à une bonne personne et à son ami. Elle reconnaît que tant de vies ont été profondément touchées.

