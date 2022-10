L’homme qui voulait faire sauter le QG démocrate doit passer un examen psychologique

SAN FRANCISCO (AP) – Un Californien qui a plaidé coupable d’avoir comploté pour incendier le siège du Parti démocrate de l’État et d’autres bâtiments du nord de la Californie doit subir un examen psychiatrique, a déclaré un juge.

Le tribunal veut plus d’informations sur l’état mental d’Ian Benjamin Rogers avant qu’il ne soit condamné, a écrit le juge de district américain Charles E. Breyer dans une ordonnance déposée vendredi à San Francisco.

Les procureurs ont déclaré que Rogers et un autre homme avaient conspiré pour attaquer des cibles qu’ils associaient aux démocrates après la défaite de l’ancien président Donald Trump lors de l’élection présidentielle de novembre 2020, notamment le manoir du gouverneur de Californie et les bâtiments des sociétés de médias sociaux Facebook et Twitter.

Breyer a ordonné vendredi que les documents de condamnation soient remis à un psychiatre pour “évaluer l’état mental de l’accusé, recommander un traitement approprié, le cas échéant, et évaluer la dangerosité de l’accusé”, selon l’ordonnance citée lundi par le Sacramento Bee.

Un rapport est dû dans les 60 jours. La date de condamnation du 27 octobre de Rogers a été reportée.

Rogers, de Napa, a plaidé coupable en mai pour complot en vue de détruire le bâtiment de Sacramento par le feu ou des explosifs, possession d’un engin explosif et possession d’une mitrailleuse dans le cadre d’un accord qui pourrait lui valoir sept à neuf ans de prison fédérale.

Mais il y a trois semaines, Breyer a rejeté l’accord de plaidoyer proposé, affirmant qu’il craignait que Rogers n’ait montré aucun remords pour ses actes et avait dit aux responsables de la probation pour un rapport préalable à la condamnation qu’il se sentait seulement mal de s’être mis dans une situation ” qui a permis au gouvernement de détruire ma vie.

Le juge a déclaré : « Je dois dire qu’en… 23 ans, je n’ai jamais vu ce type de déclaration. Je n’ai jamais vu un accusé entrer et dire simplement que je regrette d’avoir été pris.

Un coaccusé, Jarrod Copeland, avait auparavant plaidé coupable de complot et de destruction de dossiers. Il devait également être condamné le 27 octobre.

The Associated Press