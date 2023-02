L’homme qui voulait être roi

LeBron James, doté de compétences inégalées en basket-ball, d’une longévité exceptionnelle et qui n’a pas peur d’utiliser la plate-forme de la superstar de la NBA, s’est forgé un destin unique dans sa quête pour devenir le meilleur joueur de tous les temps.

Pendant vingt ans, soit plus de la moitié de sa vie, le joueur surnommé The Chosen One par Sports Illustrated alors qu’il était encore au lycée a embrassé l’excellence.

Désormais meilleur buteur de l’histoire de la NBA après avoir dépassé le cap que Kareem Abdul-Jabbar détenait depuis le 5 avril 1984 – plus de huit mois avant la naissance de James – James continue d’écrire sa légende.

C’est une histoire de réalisations monumentales souvent construites sur de durs échecs, qui l’a placé parmi les figures dominantes du sport.

Le record de buts est le dernier jalon d’une carrière qui a donné lieu à quatre championnats de la NBA, quatre récompenses de joueur le plus utile en finale de la NBA, quatre récompenses de MVP de la saison de la NBA, deux médailles d’or olympiques et 19 sélections NBA All-Star.

Pourtant, l’évolution de James vers la royauté de la NBA est survenue après une enfance précaire. Sa mère, Gloria, 16 ans quand il est né, a lutté en tant que mère célibataire.

“Je suis venu des projets, j’ai vu la drogue, les armes, les meurtres”, a déclaré James à propos de sa petite enfance à Akron, Ohio, où lui et Gloria ont déménagé sept fois la même année.

Les choses ont changé lorsque l’entraîneur de football des jeunes Frank Walker l’a repéré. Impressionné par les capacités physiques de James, Walker l’a orienté vers le basket-ball et a persuadé Gloria de lui permettre d’emménager avec la famille Walker.

À 12 ans, James avait attiré l’attention des recruteurs du lycée impressionnés par sa puissance et son QI basketteur.

Il a opté pour St. Vincent-St. Mary, une école à prédominance blanche, au-dessus du lycée John Buchtel, où une pom-pom girl, Savannah Brinson, sa future épouse et mère de leurs trois enfants, étudiait.

Le choix a gardé James avec ses amis, dont Maverick Carter, qui reste aujourd’hui son partenaire dans des projets allant du cinéma à la propriété de clubs de sport et qui, ajoutés au salaire et aux contrats de parrainage de James, ont fait de lui le premier milliardaire actif de la NBA.

À 18 ans, James est devenu le plus jeune premier choix de l’histoire du repêchage lorsque sa ville natale, Cleveland Cavaliers, l’a pris numéro un en 2003.

Il a signé un accord d’approbation sans précédent de 90 millions de dollars avec Nike avant de jouer son premier match professionnel et a mené les Cavaliers en termes de buts, de vols et de minutes jouées lors de sa première saison.

Mais il a perdu ses deux premières apparitions en finale – avec les Cavs en 2007 et avec Miami en 2011 – après avoir décidé l’année précédente de “prendre mes talents à South Beach” dans un mouvement d’agent libre très surveillé annoncé, avec une certaine dérision, dans un ESPN. spécial.

À Miami, cependant, James finirait par se retrouver entouré d’une équipe compétitive. Il a remporté son premier titre NBA en 2012 et en a ajouté un deuxième en 2013 – lorsqu’il a remporté un quatrième prix MVP pour accompagner ceux qu’il a remportés en 2009, 2010 et 2012.

Sa quatrième apparition consécutive en finale s’est soldée par une lourde défaite contre les San Antonio Spurs et James, vilipendé par les fans des Cavs après son départ, a décidé de retourner à Cleveland pour régler les affaires inachevées.

Quatre autres apparitions en finale ont suivi, toutes contre Golden State. James et les Cavs en ont perdu trois, à l’exception de l’épopée et du retour sans précédent des Cavs de 3-1 dans la meilleure des sept séries pour remporter le titre 2016.

James est devenu le premier joueur de l’histoire de la NBA à mener tous les joueurs d’une série éliminatoire en points, rebonds, passes décisives, interceptions et blocages alors qu’il délivrait le premier titre NBA de Cleveland et le premier championnat sportif de la ville depuis que les Browns ont remporté la couronne NFL en 1964.

Le bloc planant de James sur un tir d’André Iguodala dans le septième match reste une image emblématique de sa carrière.

“Je pensais que j’étais le meilleur joueur que les gens aient jamais vu”, confierait plus tard James, ravivant le débat sur la question de savoir si lui ou Michael Jordan méritaient ce statut.

Activiste sans vergogne

James, dont la présence sur les réseaux sociaux compte 143 millions d’abonnés sur Instagram, a dénoncé l’injustice raciale et soutenu Black Lives Matter.

Il était un critique virulent du président Donald Trump, imperturbable face à l’avertissement d’un critique des médias de droite de “se taire et de dribbler”.

L’école I Promise fondée par James à Akron est une école publique révolutionnaire visant à servir non seulement les élèves à risque, mais aussi toute leur famille.

Les efforts de James pour former des électeurs noirs en 2020 ont changé la donne et ont stimulé la campagne électorale réussie du président Joe Biden.

Cette année-là, James a remporté son quatrième championnat NBA avec les Lakers, montrant que son déménagement à Los Angeles n’était pas une retraite anticipée – même si Hollywood lui a offert le rôle principal dans “Space Jam 2” 25 ans après que Jordan ait donné vie à l’original. .

Alors que Jordan se profile toujours dans le passé, avec ses six titres en six apparitions en finale contre les quatre de James en 10, James reste fixé sur l’avenir et un nouveau rêve – jouer aux côtés de son fils, Bronny, en NBA.

“Tant que je suis sur un terrain, j’essaierai d’être le meilleur joueur de tous les temps”, a déclaré James. “Et aussi, le meilleur homme et le meilleur père. Tous sur le même chemin.”

