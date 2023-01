L’homme, qui travaille à Singapour, a posté des photos avec sa mère de son premier voyage à l’étranger.

Les parents travaillent extrêmement dur pour donner une bonne éducation à leurs enfants et quand ils voient leurs enfants dépasser leurs attentes, il n’y a pas de meilleur moment de fierté et de joie que cela. Quelque chose de similaire a été ressenti par la mère de cet homme d’origine indienne, Dattatray J, qui travaille comme développeur de blockchain à Singapour, selon son profil LinkedIn. Le dernier message de l’homme sur la plate-forme d’affaires et d’emploi sur le fait de faire voler sa mère hors de l’Inde pour la première fois a conquis plusieurs cœurs en ligne.

“Hier, j’ai pu amener ma mère ici à Singapour pour lui montrer cette belle partie du monde, et aujourd’hui, j’ai décidé de l’emmener pour montrer mon bureau et ma ville. Il est difficile d’exprimer les émotions et le bonheur qu’elle ressent », a déclaré Dattatray J. Notably. Sa mère a passé presque toute sa vie dans un village et avant son expédition à Singapour, elle n’avait même pas vu un avion de près.

Selon le message réconfortant, la mère de Dattatray est devenue la première personne de sa génération et la deuxième dame de son village à avoir eu l’opportunité de voyager à l’étranger. La première personne était sa femme, a-t-il souligné. C’était un moment spécial pour lui et sa famille, a expliqué le développeur de la blockchain. “La seule chose qui me fait mal, c’est – j’aurais aimé que mon père soit là pour vivre ça”, a-t-il ajouté.

Tout en concluant le message émotionnel, Dattatray J a exhorté les personnes qui voyagent à l’étranger pour le travail à montrer de belles parties du monde à leurs parents. Croyez-moi, leur bonheur ne se mesure pas. J’avais prévu d’amener ma mère avant même mon voyage à Singapour, c’était là dans mon objectif avant même mon voyage », conclut-il.

La mise à jour de LinkedIn a été partagée avec une photo du duo mon-fils. La mère peut être vue vêtue d’un sari jaune alors qu’elle pose pour la photo devant un grand immeuble. Un barrage d’utilisateurs a loué l’homme. L’un d’eux a dit : « Grand frère. Un autre a ajouté : “Respect”. La publication virale a amassé plus de trois lakh likes et plus de huit mille commentaires en engagement.

