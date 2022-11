L’homme qui prétend être l’enfant secret du roi Charles partage une nouvelle photo pour “prouver” que Camilla est sa mère

Depuis des années, un homme du Queensland australien prétend être l’enfant secret du roi Charles III et de la reine consort Camilla. Simon Dorante-Day affirme qu’il a été conçu en 1965 alors que Charles et Camilla avaient respectivement 17 et 18 ans. L’affirmation de Dorante-Day n’a cependant jamais été vérifiée, mais il pense que quelques nouvelles photos prouvent de manière concluante sa paternité royale. L’Australien a récemment partagé des photos pour prouver que la reine consort est sa mère.

Dorante-Day a partagé des images de lui-même, Camilla et son fils Tom Parker Bowles sur Facebook. Il a écrit qu’un de ses fans lui avait envoyé les images car elles montraient “des similitudes physiques indéniables”.

Jetez un oeil au post ci-dessous:

La publication a reçu plusieurs likes et de nombreux utilisateurs sont venus soutenir Simon Dorante-Day. L’un des utilisateurs a écrit: «Je pense honnêtement que tout ce que vous dites a une vérité écrite partout. Je suis heureux que vous n’abandonniez pas et que vous ayez le soutien de beaucoup d’autres pour le trouver. Bonne chance.” Un autre utilisateur a écrit : « Je te crois, Simon… Tu as un sourire comme la fille de William. Je prie pour que vous fassiez votre test ADN. N’arrêtez pas de faire du bruit à ce sujet. Un troisième utilisateur a écrit: «Mon Dieu, vous penseriez qu’ils passeraient simplement le test pour arrêter les rumeurs, mais il y a clairement quelque chose à cacher. Eh bien… et il y a le simple fait qu’en te regardant on ne peut même pas nier la ressemblance. Mon cœur vous dit qu’ils apaiseront un jour votre esprit et vous donneront la paix avec tout cela.

Simon a révélé à 7NEWS que les comparaisons entre lui et Tom Parker Bowles sont assez intéressantes. Les fans et les visiteurs lui envoient constamment des comparaisons sur Facebook. “Cependant, il est important que les gens sachent que ma conviction que Charles et Camilla sont mes parents n’est pas basée sur des photos”, a-t-il déclaré. L’Australien a en outre révélé qu’il disposait de nombreuses recherches et preuves à l’appui de ses affirmations. “Et je veux que les gens se souviennent que mon cas a passé beaucoup de temps devant les tribunaux, essayant de trouver une solution et que mes batailles juridiques se poursuivent”, a-t-il révélé.

Plus tôt cette année, Dorante-Day a affirmé avoir écrit une lettre à la reine Elizabeth II lui demandant d’encourager son fils, le roi Charles III, à participer à des tests ADN.

