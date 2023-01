L’homme qui prétend avoir possédé une bombe près du Capitole plaide coupable

WASHINGTON (AP) – Un homme qui a provoqué des évacuations et une confrontation d’une heure avec la police à Capitol Hill lorsqu’il a affirmé qu’il avait une bombe dans sa camionnette devant la Bibliothèque du Congrès a plaidé coupable vendredi à une accusation de menace d’utiliser un explosif.

Floyd Ray Roseberry, de Grover, en Caroline du Nord, a plaidé coupable à l’accusation de crime devant le tribunal fédéral de Washington. Il risque jusqu’à 10 ans derrière les barreaux et devrait être condamné en juin.

Un e-mail sollicitant des commentaires a été envoyé à son avocat vendredi.

Roseberry, 52 ans, a conduit une camionnette noire sur le trottoir devant la Bibliothèque du Congrès en août 2021 et a commencé à crier aux gens dans la rue qu’il avait une bombe. Plus tard, il a fait les mêmes menaces à la bombe aux policiers et a professé une litanie de griefs antigouvernementaux dans le cadre d’un épisode bizarre qu’il a diffusé en direct pour un public sur Facebook.

La police a déclaré plus tard qu’elle n’avait pas trouvé de bombe mais qu’elle avait collecté d’éventuels matériaux de fabrication de bombes. Roseberry s’est rendu après environ cinq heures.

Lors d’une première comparution devant le tribunal, Roseberry a dit au juge qu’il n’avait pas pris son “médicament mental” et le juge a ordonné une audience sur la capacité mentale.

Un psychiatre a découvert que les médicaments que Roseberry avait pris ne traitaient pas efficacement son trouble bipolaire diagnostiqué. Un juge d’instance a par la suite statué que le nouveau traitement avait été efficace et que Roseberry était apte à subir son procès.

