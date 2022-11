L’homme qui menaçait de faire s’écraser un avion sur Walmart dans le Mississippi est décédé

JACKSON, mademoiselle –

Un employé de l’aéroport qui a piloté de manière erratique un avion bimoteur volé au-dessus du nord du Mississippi pendant des heures et menacé de s’écraser dans un magasin Walmart est décédé dans une prison fédérale en attendant son procès, ont annoncé mercredi les autorités fédérales.

Le Bureau américain des prisons a déclaré dans un communiqué que Cory Wayne Patterson, 29 ans, avait été retrouvé inconscient lundi dans une prison fédérale de Miami.

“Le personnel qui a répondu a immédiatement pris des mesures pour sauver des vies”, indique le communiqué. “Le personnel a demandé des services médicaux d’urgence … et les efforts de sauvetage se sont poursuivis. M. Patterson a ensuite été déclaré décédé” par les intervenants d’urgence.

Le communiqué indique qu’aucun membre du personnel ou autre détenu n’a été blessé. Patterson était arrivé jeudi à la prison de Miami.

Patterson était de Shannon, Mississippi. Avant l’aube du 3 septembre, il a pris un bimoteur Beechcraft King Air C90A de l’aéroport de Tupelo, Mississippi, où il avait un travail de ravitaillement en carburant, a indiqué la police. Il a tourné pendant cinq heures au-dessus de Mississippiens énervés avant de terminer le vol en toute sécurité dans un champ de soja près de Ripley, Mississippi.

Patterson a été arrêté après avoir atterri et a été emprisonné pour vol qualifié et menaces terroristes.

Il a été arrêté le 14 septembre et inculpé quelques jours plus tard pour des accusations fédérales de destruction d’un avion et de menaces impliquant la destruction d’un avion, selon les archives judiciaires. Une condamnation pour le premier chef aurait porté jusqu’à 20 ans de prison et la seconde aurait porté jusqu’à cinq ans.

Un magistrat fédéral a ordonné le 16 septembre une évaluation psychologique pour Patterson, à la demande de l’avocat de Patterson.

Les dossiers de la Cour fédérale comprennent une note manuscrite de Patterson qu’un agent du FBI a déclaré avoir trouvée dans l’avion. Patterson a écrit qu’il en avait assez de vivre, selon les archives judiciaires.

“J’ai choisi Walmart parce que ce serait rapide et facile à évacuer. Je ne suis pas intéressé à blesser qui que ce soit”, indique la note.

Patterson a également écrit que Walmart appartient à des milliardaires qui versent de bas salaires aux travailleurs et que l’assurance couvrirait toute perte subie par l’entreprise.

Pendant le vol de Patterson, il a appelé le 911 et a déclaré qu’il avait l’intention de faire s’écraser l’avion dans un Walmart à Tupelo. Il a exhorté l’opérateur d’urgence à faire évacuer le magasin, selon les archives judiciaires.

Les négociateurs de la police ont convaincu Patterson d’atterrir, mais il ne savait pas comment. Il a été entraîné par un pilote privé lors d’une tentative d’atterrissage à l’aéroport de Tupelo, mais il a interrompu l’atterrissage à la dernière minute et a repris le vol, ont indiqué les autorités.

Patterson a ensuite fait atterrir l’avion près de Ripley, Mississippi, à environ 85 miles (140 kilomètres) au sud-est de Memphis, Tennessee – et à environ 45 miles (70 kilomètres) au nord-ouest de Tupelo.