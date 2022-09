Un homme d’Acadieville qui doit 1,3 million de dollars à l’infirmière qu’il a agressée a quitté le tribunal lundi après avoir averti qu’il était sur le point de blesser les autres.

Bruce (Randy) Van Horlick, 73 ans, a été reconnu coupable en 2020 de deux accusations criminelles de voies de fait et condamné à six mois de prison pour avoir attaqué l’infirmière gestionnaire Natasha Poirier et l’infirmière Teresa Thibeault à l’hôpital Dr Georges-L.-Dumont en mars 2019.

Poirier, qui n’a pas pu retourner au travail après l’agression, a poursuivi avec succès Van Horlick et un juge a accordé des dommages-intérêts en mars.

L’audience de lundi devant la Cour du banc du roi a vu l’avocate de Poirier, Abigail Herrington, interroger Van Horlick sur ses finances, un processus appelé examen après jugement.

Je ne veux voir personne d’autre se blesser et je ne peux pas garantir qu’il ne le fera pas. – Bruce (Randy) Van Horlick

Mais avant que les questions ne commencent, Van Horlick a dit à la greffière Chantal Moreau qu’il n’avait pas d’argent et qu’il ne pouvait pas se payer un avocat. Puis il a lancé un avertissement.

“Je souffre de SSPT depuis que cela s’est produit et j’ai essayé très fort de ne blesser personne, mais si cela devient trop stressant, je peux simplement partir”, a déclaré Van Horlick.

“Je ne veux voir personne d’autre se blesser et je ne peux pas garantir qu’il ne le fera pas.”

D’autres shérifs ont été appelés dans la salle d’audience et Herrington a commencé son interrogatoire.

Van Horlick a déclaré qu’il était à la retraite sans autre revenu que les paiements de la Sécurité de la vieillesse.

Il a dit qu’il possédait une maison achetée il y a une dizaine d’années pour 25 000 $, mais qu’il y a maintenant un privilège sur la propriété d’une marge de crédit et qu’il n’a pas été en mesure de payer sa facture de carte de crédit.

Il a dit que son revenu était inférieur à 1 000 $ par mois et que ses dépenses étaient supérieures à cela.

“Il n’y a pas d’argent”, a déclaré Van Horlick.

Teresa Thibeault, à gauche, et Natasha Poirier ont été agressées par Van Horlick alors qu’elles travaillaient en 2019. (Tori Weldon/CBC)

Lorsque l’avocat a commencé à demander des détails sur ses dépenses mensuelles, Van Horlick s’est levé et s’est dirigé vers la porte en disant qu’il n’en pouvait plus.

Un shérif se tenait dans l’embrasure de la porte alors que Moreau disait à Van Horlick que Poirier pouvait demander au tribunal de lui ordonner de revenir et de reprendre l’interrogatoire.

“Je n’ai pas trop le choix, je suis tellement stressé que je risque de craquer à nouveau et je ne veux pas y aller. Une fois, c’était assez.”

Le greffier a dit qu’elle préparerait un rapport disant qu’il n’avait pas terminé le processus, et Van Horlick est parti.

Abigail Herrington, une avocate représentant Natasha Poirier, a posé à Van Horlick une série de questions lundi sur ses finances avant de quitter la salle d’audience. (Shane Magee/CBC)

Herrington, s’adressant à des journalistes à l’extérieur du palais de justice, a déclaré qu’en général, si une personne ne participe pas au processus, le rapport du greffier peut être utilisé dans le cadre d’une requête pour outrage au tribunal.

Herrington a déclaré qu’ils pouvaient également obtenir séparément une ordonnance de saisie de biens malgré le manque de participation.

Elle a dit que l’audience était l’une des plus tendues auxquelles elle ait participé.

“Il s’agit évidemment d’une procédure tendue pour les deux parties”, a déclaré Herrington.

“Habituellement, les gens se retrouvent dans cette situation parce que quelque chose dans leur vie a mal tourné et qu’ils ont un jugement contre eux qu’ils ne peuvent pas se permettre de payer.

“Donc, ce n’est jamais une bonne journée pour quelqu’un qui passe un examen comme celui-là. Donc, ils sont souvent tendus, mais évidemment celui-ci était particulièrement tendu compte tenu du contexte.”

Van Horlick n’avait pas contesté les allégations du procès. Il n’a pas comparu devant le tribunal pour le procès d’une journée le 10 janvier et n’avait pas d’avocat pour le représenter.

Poirier a supervisé 53 autres personnes dans une unité chirurgicale de l’hôpital Dr Georges-L.-Dumont où l’épouse de Van Horlick était une patiente en 2019. (Shane Magee/CBC)

Au moment de l’agression du 11 mars 2019, Poirier supervisait 53 autres personnes dans une unité chirurgicale où l’épouse de Van Horlick était une patiente.

Après que sa femme ait été déplacée dans une pièce plus proche du poste des infirmières pour une observation plus approfondie, Van Horlick s’est rendu au bureau de Poirier pour exiger qu’elle soit transférée dans une pièce plus calme.

Peu de temps après, il l’a tirée de sa chaise par les cheveux, lui a donné un coup de poing sur la tempe, lui a tordu un bras en arrière, lui a tordu plusieurs doigts en arrière, l’a jetée contre un mur et a agressé une autre infirmière qui est venue l’aider.

Les preuves présentées dans le cas indiquaient qu’elle avait dû subir plusieurs interventions chirurgicales et souffrait de douleurs chroniques, d’une lésion cérébrale, de maux de tête fréquents, d’une sensibilité à la lumière et aux sons, d’anxiété et d’un trouble de stress post-traumatique.

“La conduite de M. Van Horlick concernant cette attaque vicieuse avec coups et blessures en particulier est tout simplement flagrante et scandaleuse”, a écrit le juge Jean-Paul Ouellette dans sa décision accordant 1,3 million de dollars à Poirier.