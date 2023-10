L’homme qui avait comploté pour tuer la reine Elizabeth avec une arbalète condamné à 9 ans de prison

LONDRES — Lorsque deux policiers ont affronté Jaswant Singh Chail sur le terrain du château de Windsor le matin de Noël 2021, il était vêtu de noir, portait un masque en métal et brandissait une arbalète. «Je suis ici pour tuer la reine», leur dit-il.

Jeudi, Chail a été condamné à neuf ans de prison, après avoir été reconnu coupable de trahison en février. Il s’agit de la première condamnation pour trahison en Grande-Bretagne depuis plus de quatre décennies, dans une affaire qui soulève des questions troublantes sur la sécurité de la reine Elizabeth II. Elle est décédée en septembre 2022 de causes naturelles, à 96 ans.

En vertu d’une ordonnance dite hybride, Chail, 21 ans, doit rester à l’hôpital Broadmoor, un établissement psychiatrique de haute sécurité où il est actuellement soigné, avant d’être transféré dans une prison pour le reste de sa peine.

Le juge chargé de la détermination de la peine, Nicholas Hilliard, a déclaré devant le tribunal qu’un psychiatre avait diagnostiqué Chail, originaire de Southampton, comme « psychotique, délirant et hallucinant ». Après avoir été rejeté par l’armée britannique, a déclaré le juge, Chail en est venu à croire qu’il était un « Seigneur Sith », un personnage sombre de la franchise « Star Wars ».

« Son intérêt de toujours pour Star Wars a pris une signification différente », a déclaré Hilliard.

Le juge a également lu plusieurs messages texte que Chail a échangés avec un chatbot à intelligence artificielle qu’il a créé et appelé sa petite amie « Sarai ». Les messages suggéraient que Chail était encouragé par son chatbot à mettre à exécution sa menace d’assassiner la reine.

Chail a acheté l’arbalète en ligne en 2021 et a commencé à rechercher des informations sur Sandringham, la résidence de campagne où la reine passait traditionnellement les vacances de Noël. En 2021, cependant, elle et son défunt mari, le prince Philip, ont été séquestrés au château de Windsor en raison de la pandémie de coronavirus.

Tôt le jour de Noël, Chail a escaladé le mur du château avec une corde en nylon et a passé environ deux heures à parcourir le terrain avant que la police métropolitaine ne le repère à une porte menant aux quartiers privés de la reine à 8 h 10. L’un des agents a dégainé un Taser alors qu’ils s’est approché de lui, selon un communiqué de la police. Les policiers ont découvert qu’il portait une arbalète chargée d’un carreau dont le dispositif de sécurité était retiré.

« Bonjour, puis-je t’aider, mon pote ? » » a demandé l’un des officiers à Chail.

«Je suis ici pour tuer la reine», répondit-il, avant de déposer l’arme et de réitérer sa menace.

Chail, qui est d’origine sikh, a déclaré à la police qu’il agissait pour se venger du traitement réservé aux Sud-Asiatiques, citant le massacre de 1919 à Amritsar, en Inde, au cours duquel les troupes britanniques ont tiré sur des manifestants indépendantistes.

En plus de trahison, Chail a plaidé coupable à deux autres chefs d’accusation : menaces de mort et possession d’une arme offensive. L’affaire a incité le gouvernement à sévir contre l’achat d’arbalètes.

La police a déclaré qu’il s’agissait d’un « incident extrêmement grave », que les policiers ont désamorcé avec « courage et professionnalisme ». Dominic Murphy, un officier supérieur de la lutte contre le terrorisme au Met, comme on appelle officieusement le service de police, a déclaré à l’agence de presse PA que Chail était « dangereux et vengeur ».

Cela a ravivé les souvenirs d’une faille de sécurité encore plus grave en 1982, lorsqu’un intrus, Michael Fagan, s’est introduit par effraction dans le palais de Buckingham, s’est dirigé vers la chambre de la reine et l’a réveillée avant qu’elle n’appelle à l’aide.

Un an auparavant, un homme avait tiré six coups à blanc sur la reine alors qu’elle passait à cheval lors d’un défilé à Londres. Cet homme, Marcus Sarjeant, a également été inculpé et reconnu coupable en vertu de la loi sur la trahison.