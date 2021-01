Un partisan du chef de l’opposition russe Alexei Navalny tient son portrait – AP Photo / Pavel Golovkin

Alexei Navalny est le chef de l’opposition russe mais n’a jamais exercé de fonction politique. Diversement décrit comme un libéral, un populiste et un nationaliste, M. Navalny est détesté par le Kremlin et a été une figure de division même dans les cercles anti-Poutine.

Mais ses enquêtes de corruption sur les hauts fonctionnaires, ses appels répétés à des manifestations et sa constance face à la répression ont néanmoins réussi à rallier ceux qui s’opposent au régime.

Dans un système qui a fait sortir les voix dissidentes pendant deux décennies, M. Navalny a construit un réseau national de bureaux de campagne et influence le débat public grâce à son vaste réseau social.

Le plus proche que l’activiste est arrivé à un poste élu a été en 2013, lorsqu’il s’est présenté à la mairie de Moscou contre le candidat soutenu par le Kremlin, Sergueï Sobianine, avec un score d’environ 30% lors d’un vote qui, selon lui, était entaché de fraude.

Cinq ans plus tard, il a tenté de se présenter contre M. Poutine à la présidence mais a été écarté du bulletin de vote en raison d’une condamnation controversée pour détournement de fonds. Les autorités ont depuis ressuscité cette accusation et l’utilisent comme fondement de sa détention actuelle.

À l’approche des élections de 2018, il a exposé son programme politique: en plus de lutter contre la corruption officielle, il a cherché à augmenter le salaire minimum, à doubler les dépenses publiques de santé et d’éducation, à poursuivre une politique étrangère moins agressive et à en remettre davantage. le pouvoir aux régions de la Russie.

Un universitaire de Yale, il s’est tourné vers l’Occident pour trouver l’inspiration, affirmant plus tôt qu’il voulait que la Russie ressemble à un «vaste Canada métaphysique».

Mais le joueur de 44 ans a été critiqué pour ses apparitions lors d’événements nationalistes et ses opinions anti-immigration. Il a utilisé des insultes racistes contre les Géorgiens, dont il s’est excusé par la suite, et est apparu dans une vidéo comparant les migrants aux cafards, qu’il a qualifiés de «licence artistique». Il a également appelé à l’assouplissement des contrôles des armes à feu.

M. Navalny est né près de Moscou et a étudié le droit et les finances dans les universités russes avant d’entrer en politique en 1999, alors que M. Poutine prenait le pouvoir. Il a travaillé pour le parti d’opposition libéral Yabloko jusqu’au milieu des années 2000, avant de se séparer de sa direction sur son soutien aux mouvements nationalistes.

À partir de là, il a blogué sur la corruption, créant une audience en ligne qui deviendrait une chaîne YouTube avec plus de six millions d’abonnés.

Le charismatique père de deux enfants a atteint une notoriété nationale en 2011, face à des manifestations de masse contre le retour de M. Poutine à la présidence après quatre ans en tant que Premier ministre. C’est alors qu’il a qualifié la Russie unie au pouvoir de «parti d’escrocs et de voleurs», un slogan qui serait repris avec enthousiasme par ses partisans.

En 2012, divers dirigeants de l’opposition russe l’ont élu pour diriger leur mouvement.

Le Kremlin a longtemps dénoncé la menace que M. Navalny fait peser sur le régime. M. Poutine refuse de dire son nom en public, se référant à lui comme «le patient de la clinique de Berlin» alors qu’il se remettait en Allemagne d’un empoisonnement presque mortel qui, selon M. Navalny, avait été orchestré par l’État.

Avant l’empoisonnement et l’arrestation, M. Navalny a été incarcéré à plusieurs reprises pour avoir organisé des manifestations non autorisées. En 2017, il est resté partiellement aveugle d’un œil après que du colorant vert lui ait été jeté au visage devant son bureau de Moscou.

Bien que leur chef ait été violemment exclu de la politique formelle, le réseau de militants, d’avocats et de chercheurs de M. Navalny joue toujours un rôle considérable dans la vie politique russe.

Plusieurs de ses alliés ont remporté des postes aux élections locales l’année dernière, et la stratégie de «vote intelligent» de son équipe – qui encourage les partisans à voter pour le candidat qui a les meilleures chances de vaincre Russie unie, qu’ils soient issus de partis communistes ou de droite – pourrait semer le trouble pour le Kremlin dans les prochains sondages parlementaires