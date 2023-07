L’homme qui a tué un couple dans la rue de la Colombie-Britannique s’est encore vu refuser la libération conditionnelle

Cela fait plus de 20 ans que John Cleaveland Heasman, 37 ans, et Linda Lee Anderson, 39 ans, ont été assassinés dans une rue résidentielle de Langley City, et leur assassin reste un risque élevé pour la sécurité publique, a déterminé une décision de la Commission des libérations conditionnelles du Canada.

Le 19 juin, William James McCotter, aujourd’hui âgé de 59 ans, s’est de nouveau vu refuser la libération conditionnelle. Il purge une peine d’emprisonnement à perpétuité pour deux chefs de meurtre au deuxième degré.

Les raisons écrites fournies au Langley Advance Times montrent que l’audience de la commission des libérations conditionnelles a révélé qu’il n’y a eu aucune amélioration de la cote de risque de McCotter depuis qu’il a été arrêté par la police près des lieux de l’agression mortelle de décembre 2001 contre Heasman et Anderson.

L’ordonnance d’interdiction d’Anderson contre McCotter venait d’expirer lorsqu’il l’a attaquée ainsi qu’Heasman.

Il les a jetés à terre devant son immeuble, leur a donné un coup de pied dans la tête, puis les a battus tous les deux à mort avec un 2X4.

Dans sa décision refusant la libération conditionnelle, la commission des libérations conditionnelles pour deux personnes a noté que McCotter reste un risque élevé de violence envers un partenaire intime, continue de détourner sa responsabilité et a fait preuve d’un «comportement paranoïaque».

« Il n’y a eu aucune amélioration de votre cote de risque depuis le début de votre peine », a informé McCotter dans la décision du conseil.

«Compte tenu de la durée de votre peine et de votre participation à [prison anti-violence] programmes, votre manque de progrès est notable pour l’absence de changement positif.

Bien que McCotter ait participé à des «programmes volontaires et confessionnels», il a réalisé des «gains minimes», a déclaré la décision du conseil.

Les membres de la famille se sont opposés à la libération de McCotter.

« Ils ont exprimé que votre infraction a ruiné leur vie et ils continuent de s’inquiéter de votre manque de remords et du risque pour la sécurité publique », indique la décision. «Il y avait une déclaration de la victime lue au début de l’audience dans laquelle ils ont de nouveau soulevé des inquiétudes quant à votre manque de progrès. Un préjudice grave s’est produit.

« La Commission est d’avis que vous présenterez un risque indu pour la société si vous êtes mis en semi-liberté ou en liberté conditionnelle totale et que votre libération ne contribuera pas à la protection de la société en facilitant votre réintégration dans la société en tant que citoyen respectueux des lois », décision conclue. « En conséquence, la Commission refuse la semi-liberté et la libération conditionnelle totale. »

