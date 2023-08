L’homme qui a tué sa femme en phase terminale pourrait retourner en prison après appel | Nouvelles du Royaume-Uni

David Hunter a été déclaré non coupable de meurtre avec préméditation (Photo: PA) Un homme libéré de prison après avoir tué sa femme en phase terminale pourrait se retrouver derrière les barreaux à la suite d’un appel de dernière minute. David Hunter, 76 ans, a été libéré la semaine dernière et est retourné chez lui à Tremithousa près de Paphos à Chypre où il vivait avec sa femme Janice, 74 ans. Mais maintenant, le procureur général chypriote a fait appel de sa condamnation et de son acquittement à la dernière minute. Il avait passé 19 mois en prison et aujourd’hui était le dernier jour où sa condamnation pour homicide involontaire pouvait faire l’objet d’un appel. David a étouffé Janice en décembre 2021 pour mettre fin à ses souffrances alors qu’elle luttait contre un cancer du sang en phase terminale. Il a été déclaré non coupable de meurtre avec préméditation le mois dernier, car « aucune preuve » ne suggérait qu’il s’agissait d’un meurtre prémédité, ce qu’il avait toujours nié. David a été reconnu coupable d’homicide involontaire et condamné à deux ans de prison – mais comme il avait déjà passé ce temps derrière les barreaux, il a été libéré immédiatement. Michael Polak de Justice Abroad, qui représente David, dit au miroir: « Nous sommes évidemment très déçus de la décision du procureur général de faire appel aujourd’hui, ce qui empêche David de poursuivre sa vie. David Hunter a déposé des fleurs sur la tombe de sa femme après sa libération (Photo: PA)



La famille de David est «dévastée» par la décision (Photo: Facebook) «Il a passé 19 mois en prison et a fait face à des poursuites judiciaires au cours de cette période qui seraient difficiles pour n’importe qui, mais surtout pour quelqu’un de son âge. Plus: Tendance

‘C’est une affaire très triste; cependant, il est difficile de voir comment la poursuite continue de David aide qui que ce soit. « Nous continuerons à nous battre pour David devant la Cour d’appel de Chypre, comme nous l’avons fait tout au long de la longue mission pour libérer David. « David tient à remercier tous ceux de Chypre, du Royaume-Uni et du monde entier qui ont manifesté un tel soutien pendant son procès et depuis sa libération. » La fille de David, Lesley Crawthorne, a ajouté: «La famille est dévastée par la décision et demanderait à nouveau de la compassion pour mon père âgé et fragile. « Nous continuons d’être très reconnaissants pour tout le soutien que nous avons reçu. » Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez votre besoin de savoir

