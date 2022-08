L’homme qui a tué Robert Maraj dans un délit de fuite purgera un an de prison

L’homme qui a tué le père de Nicki Minaj lors d’un délit de fuite en février de l’année dernière ne passera qu’un an de sa vie derrière les barreaux pour ce crime mortel.

Selon RadarCharles Polevic, qui a plaidé coupable à deux chefs d’accusation d’avoir quitté les lieux d’un incident sans signaler et d’avoir falsifié des preuves matérielles, a été condamné à un an de prison pour ses infractions, qui ont finalement tué Robert Maraj.

Outre la peine de prison diététique, Polevitch—qui risquait initialement sept ans de prison—perdra son permis de conduire pour six mois dérisoires et paiera une maigre amende de 5 000 $. En fait, le juge avait précédemment précisé que Polevitch—qui a également été accusé d’avoir tenté de déguiser et de cacher son véhicule après avoir fui les lieux du délit de fuite– ne passerait jamais plus d’un an en détention, ce avec quoi la famille Maraj était fortement en désaccord.

Pour ajouter l’insulte à l’injure (ou à la mort dans ce cas), Polevich a d’abord nié tout acte répréhensible, et son avocat a blâmé Robert pour sa mort en faisant valoir qu’il avait agi « de manière imprudente, imprudente et négligente en traversant la rue », selon des documents judiciaires obtenus par Radar.

Chose intéressante, cette même langue apparaît dans une poursuite civile de 150 millions de dollars intentée par la femme de Robert et la mère de Nicki, Carol Maraj, dont la poursuite accuse également Polevich d’être “négligent, imprudent et négligent” en tuant Robert.

“Il était absolument au courant de ce qui s’était passé”, a déclaré le lieutenant-détective Stephen Fitzpatrick de la police du comté de Nassau à propos de Polevich dans un communiqué après la mort de Robert. “Il est sorti de la voiture et a regardé le défunt, est monté dans sa voiture et a pris la décision consciente de partir au lieu de composer le 911, au lieu d’appeler une ambulance pour l’homme. Il est rentré chez lui et a isolé le véhicule. Il est bien conscient de ce qu’il a fait.

Je dis simplement que cela ressemble à un homme qui devrait probablement passer plus d’un an en prison.