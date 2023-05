L’homme qui a tué 8 personnes dans un attentat terroriste à New York écope de 10 peines d’emprisonnement à perpétuité plus 260 ans

NEW YORK (AP) – Un extrémiste islamiste impénitent et provocateur a été condamné mercredi à 10 peines d’emprisonnement à perpétuité et à 260 ans de prison supplémentaires pour avoir tué huit personnes avec un camion sur une piste cyclable à Manhattan à Halloween en 2017, alors qu’un juge dénonçait son « insensibilité et crimes lâches ».

« La conduite dans cette affaire est parmi les pires, sinon la pire que j’aie jamais vue », a déclaré le juge de district américain Vernon S. Broderick, alors qu’il annonçait une phrase destinée à souligner la gravité de l’attaque terroriste. au nom du groupe État islamique.

Une peine d’emprisonnement à perpétuité était obligatoire après qu’un jury a rejeté la peine de mort en mars, mais les procureurs avaient demandé à Broderick d’imposer huit peines d’emprisonnement à perpétuité consécutives et deux peines d’emprisonnement à perpétuité concurrentes. Ils voulaient également 260 ans supplémentaires pour envoyer un message sévère à d’autres terroristes partageant les mêmes idées. Et c’est ce que le juge a fait.

Broderick a cité le défi de Saipov, qui, ayant eu la chance de parler, a déclaré que les larmes des victimes et des membres de la famille dans la salle d’audience pendant les six mois du procès rempliraient un seul mouchoir. Mais, a déclaré Saipov, les larmes et le sang des adeptes de l’islam tués injustement dans le monde rempliraient la salle d’audience.

Dans une diatribe décousue délivrée par un traducteur, Saipov a passé la majeure partie d’une heure à parler de la création des religions et de la façon dont le diable a joué un rôle déterminant dans l’évolution de la population humaine.

Lorsqu’il a terminé, une parente de la victime s’est brièvement levée en criant : « Le seul acte du diable ici est l’acte que vous avez fait ! »

« Vous ne l’avez pas fait et vous ne vous souciez pas de leur douleur et de leur souffrance », a déclaré le juge à Saipov à propos des victimes. Il a noté que même les proches de Saipov, y compris son père, avaient honte et « traumatisés et changés à jamais ».

Saipov, 35 ans, citoyen ouzbek et ancien résident du New Jersey, devait purger sa peine à la prison à sécurité maximale de Florence, Colorado, pour son massacre de touristes et d’un New-Yorkais le 31 octobre 2017.

Sa tête était baissée et ses yeux baissés alors que 19 victimes et proches des personnes tuées dans l’attaque terroriste parlaient parfois à travers les larmes, décrivant une douleur persistante et s’adressant parfois directement à lui.

Frank Decadt, père de la victime Ann-Laure Decadt, a déclaré à Saipov qu’il espérait qu ‘«un jour, vous comprendrez l’ampleur de l’horreur que vous avez infligée à tant de personnes».

« Seul un monstre peut faire ce que vous avez fait », a déclaré Vanesa Erlij Wittenberg, qualifiant son frère décédé de « personne incroyable ».

« Vous, au contraire, êtes une honte pour votre famille et surtout pour vos enfants », a-t-elle déclaré.

Marion Van Reeth, qui a perdu ses jambes dans l’attaque, s’est assise devant Saipov dans son fauteuil roulant, lui disant : « Je ne pourrai jamais marcher comme toi. »

Alors que Saipov écoutait une traduction des débats via des écouteurs, elle a déclaré: «J’ai une question pour vous. Après tout ce temps passé en prison, êtes-vous toujours convaincu que vos actes criminels contre des innocents étaient la bonne chose ? »

Comme d’autres, elle souhaitait qu’un jour Saipov se rende compte qu’il avait tort.

Gabriela Pabla Pereya, l’épouse d’Ariel Erlij, qui faisait partie des cinq hommes argentins tués lors d’une balade à vélo alors qu’ils célébraient le 30e anniversaire de leur diplôme d’études secondaires, a prononcé la déclaration la plus courte. Elle a traité Saipov de lâche et a dit que s’il voulait vraiment que Dieu « t’accepte et t’aime, va te tuer ».

Monica Missio, dont le seul enfant, Nicholas Cleves, a été tué, a déclaré à Saipov que sa mort « a complètement détruit ma vie ».

Sa condamnation « a apporté un petit sentiment de justice, mais pour moi, il n’y a aucun sentiment de fermeture », a-t-elle déclaré.

« Il se réveille tous les jours alors que mon fils ne le fait pas », a déclaré Missio.

Après leur conversation, la procureure adjointe des États-Unis, Amanda Houle, a qualifié l’attaque de « pur mal » et a montré une photo récente des victimes après leur retour sur la piste cyclable avec des photos des morts.

«Ils récupèrent cette scène de crime. Ils crient qu’ils sont plus forts ensemble », a-t-elle déclaré. « Leur capacité d’amour et de compassion est remarquable. »

Après la condamnation, le procureur général Merrick B. Garland a déclaré dans un communiqué que le ministère de la Justice « continuera à défendre vigoureusement le peuple américain contre les menaces terroristes et travaillera sans relâche pour traduire en justice ceux qui commettent des attentats terroristes ».

Cinq touristes argentins, deux Américains et une Belge ont été tués et 18 autres grièvement blessés.

Saipov a été abattu par un policier et immédiatement placé en garde à vue après être sorti de son camion en criant « Dieu est grand » en arabe et en agitant des balles de paintball et des fusils à plomb en l’air.

Les procureurs ont déclaré qu’il avait souri en demandant aux agents du FBI qui l’interrogeaient dans une chambre d’hôpital après l’attaque s’ils pouvaient accrocher un drapeau du groupe État islamique sur les murs.

Au procès, sa famille a demandé une peine d’emprisonnement à perpétuité, disant qu’ils espéraient qu’il réaliserait un jour ce qu’il avait fait et exprimerait des remords. Ils ont dit qu’il était normal avant de devenir obsédé par la propagande terroriste en ligne.

Ancien chauffeur de camion long-courrier, Saipov a déménagé légalement aux États-Unis depuis l’Ouzbékistan en 2010 et a vécu dans l’Ohio et la Floride avant de rejoindre sa famille à Paterson, dans le New Jersey.

Parmi ceux qui ont assisté à la détermination de la peine se trouvait le président du jury du procès, John Francis Patrick III. Il a déclaré que les jurés étaient initialement favorables à la peine de mort, mais « nous avons estimé qu’une autre mort n’aiderait pas du tout cette affaire. Mieux vaut que cet accusé connaisse la douleur de ce qu’est la vie.

Il a déclaré que les témoignages émouvants lors du procès et le crime horrible rendaient difficile d’être juré, mais il a également cité un acte d’amour lorsque Van Reeth s’est réveillée à l’hôpital 10 jours après avoir été frappée pour apprendre qu’il lui manquait ses deux jambes.

« Et la première chose qu’elle a dite a été : ‘Est-ce que mon mari va bien ?' »

Larry Neumeister, Associated Press