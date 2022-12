L’homme qui a tiré sur le promeneur de chiens et volé les chiens de Lady Gaga condamné

LOS ANGELES –

L’homme qui a tiré et blessé le promeneur de chiens de Lady Gaga et volé ses bouledogues français l’année dernière a conclu un accord de plaidoyer et a été condamné à 21 ans de prison lundi, ont annoncé des responsables.

La connexion avec Lady Gaga était une coïncidence, ont déclaré les autorités. Le motif était la valeur des bouledogues français, une race qui peut coûter des milliers de dollars, et les détectives ne croient pas que les voleurs savaient que les chiens appartenaient au musicien.

James Howard Jackson, l’un des trois hommes et deux complices qui ont participé au vol violent et à ses conséquences, n’a pas contesté un chef de tentative de meurtre, selon le bureau du procureur du comté de Los Angeles. Il n’était pas immédiatement clair quel avocat représentait Howard lundi.

Jackson et d’autres ont parcouru Hollywood, la ville de West Hollywood et la vallée de San Fernando le 24 février 2021 “à la recherche de bouledogues français”, ont déclaré les procureurs précédemment. Ils ont trouvé le promeneur de chiens de Lady Gaga, Ryan Fischer, avec les trois animaux de compagnie de la pop star.

Jackson a tiré sur Fischer lors du vol près du célèbre Sunset Boulevard, au cours duquel deux des chiens ont été capturés. Une caméra de sonnette à proximité a enregistré le promeneur de chien criant “Oh, mon Dieu! J’ai été abattu!” et “Aidez-moi!” et “Je saigne de ma poitrine!”

Fischer a qualifié plus tard la violence de “très proche de la mort” dans les publications sur les réseaux sociaux.

Les chiens, nommés Koji et Gustav, ont été rendus quelques jours plus tard par Jennifer McBride, également accusée du crime.

La pop star avait offert une récompense de 500 000 $ — “sans poser de questions” — pour retrouver les chiens à l’époque.

Jackson a également admis l’allégation d’avoir infligé de graves blessures corporelles et d’avoir fait une grève antérieure, a annoncé lundi le bureau du procureur.

“L’accord de plaidoyer tient M. Jackson responsable d’avoir perpétré un acte violent et sans pitié et rend justice à notre victime”, a déclaré le bureau dans un communiqué. Howard avait été accusé de tentative de meurtre, de complot en vue de commettre un vol et d’agression avec une arme à feu semi-automatique.

Un autre complice, Harold White, a plaidé non contesté lundi un chef d’ex-détenu en possession d’une arme à feu. White, qui était en couple avec McBride à l’époque, sera condamné l’année prochaine.

Le couple aurait tenté d’aider le fils de White, Jaylin White, à éviter d’être arrêté à la suite de la fusillade. Plus tôt cette année, Jaylin White n’a pas contesté le vol au deuxième degré et a été condamné à quatre ans de prison d’État.

Les représentants de Lady Gaga et Fischer n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

L’écrivain d’Associated Press Andrew Dalton a contribué.