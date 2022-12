L’homme qui a tiré sur le promeneur de chiens de Lady Gaga condamné à 21 ans de prison

L’homme qui a tiré sur le promeneur de chiens de Lady Gaga l’année dernière a été condamné lundi à 21 ans de prison.

James Howard Jackson, l’un des trois hommes et deux complices qui ont participé au vol avec violence, n’a pas contesté un chef de tentative de meurtre, selon le bureau du procureur du comté de Los Angeles.

Jackson a tiré sur Ryan Fischer lors du vol des chiens.

“L’accord de plaidoyer tient M. Jackson responsable d’avoir perpétré un acte violent et sans pitié et rend justice à notre victime”, a déclaré le bureau dans un communiqué.

En attendant son procès, Jackson a été libéré de prison par erreur “en raison d’une erreur d’écriture”. Il a été repris peu de temps après.

La connexion avec Lady Gaga était une coïncidence, ont déclaré les autorités. Le motif était la valeur des bouledogues français, une race qui peut coûter des milliers de dollars, et les détectives ne croient pas que les voleurs savaient que les chiens appartenaient au musicien.

Fischer promenait les trois chiens de Gaga – Gustav, Koji et Asia – lorsqu’il a été attaqué, abattu et que deux des chiens ont été volés. Gustav et Koji ont ensuite été renvoyés par une femme qui les a trouvés.

“La femme a trouvé les chiens et a contacté le personnel de Lady Gaga pour les rendre. L’identité de la femme et l’endroit où les chiens ont été retrouvés resteront confidentiels en raison de l’enquête criminelle en cours et pour sa sécurité”, lit-on sur la page Facebook du LAPD. à l’époque.

Fischer a survécu à la fusillade, mais a perdu une partie d’un poumon.

“Je suis honoré et reconnaissant que l’attention et la concentration de la police aient été suffisantes pour ramener Koji et Gustav en sécurité, et je sais qu’ils sont déterminés à traduire ces criminels et tentatives de meurtre en justice. J’apprécie tellement tout ce que vous continuez à faire “, a déclaré Fischer dans le communiqué.

Le promeneur de chiens a ensuite remercié Lady Gaga, les premiers intervenants et le personnel de l’hôpital pour leur aide et leur “soutien”.

“Vous avez montré tant de soutien tout au long de cette crise à moi et à ma famille. Mais votre soutien en tant qu’ami, malgré votre propre perte traumatique de vos enfants, a été inébranlable. Je vous aime et je vous remercie”, a-t-il ajouté.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.