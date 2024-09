L’homme qui a reçu la première greffe d’œil et de visage au monde affirme que cela a changé sa vie

Comme ça se passe7:39L’homme qui a reçu la première greffe d’œil et de visage au monde affirme que cela a changé sa vie

Aaron James ne peut s’empêcher de se regarder dans le miroir.

L’ancien combattant américain de 47 ans et électricien a été grièvement blessé dans un accident du travail en juin 2021 qui a détruit son œil gauche, son menton, son nez, ses lèvres et son bras gauche, et a laissé une grande partie du visage gravement endommagé par des brûlures électriques.

Pendant longtemps, l’homme de Hot Springs, Arkansas, dit qu’il ne se sentait plus lui-même. Il ne sentait ni ne goûtait rien. Et partout où il allait, les gens le dévisageaient.

Mais aujourd’hui, un an après avoir reçu ce que son équipe médicale considère comme la première greffe d’un œil entier et d’une partie du visage au monde, il se sent enfin à nouveau à l’aise avec le visage qui l’accueille dans le miroir.

« Je me vois », dit James Comme ça se passe « C’est pour ça que je me regarde autant, parce que ça me surprend toujours », a déclaré Nil Köksal.

James ne peut pas voir avec son nouvel œil, mais ses médecins affirment que le fait qu’il semble sain et bien intégré un an plus tard est une énorme victoire pour la science et les rapproche un jour de la possibilité de restaurer la vision grâce à une chirurgie de transplantation.

Les greffes du visage sont rares, et la greffe de l’œil entier de James était une première mondiale, selon son équipe médicale du NYU Langone Health à New York, qui a décrit ses progrès dans la revue médicale JAMA .

« Nous ne savons pas si cela va fonctionner »

James raconte qu’il avait déjà prévu une opération du visage lorsque son équipe médicale lui a proposé d’intégrer une greffe oculaire expérimentale. Le visage et l’œil provenaient tous deux du même donneur.

Il a subi l’intervention de 21 heures en mai 2023, un exploit rendu possible grâce à la collaboration de plus de 140 professionnels de la santé.

Il savait que c’était risqué, dit-il, et que ça ne marcherait peut-être pas. Son corps aurait pu rejeter le nouvel œil. Et il n’y avait – et il n’y a toujours – aucune garantie qu’il retrouvera un jour la vue qu’il a perdue.

Mais il savait aussi que quoi qu’il arrive, les données recueillies par son équipe médicale s’avéreraient précieuses pour d’autres personnes dans des situations similaires, a-t-il déclaré.

James, à gauche, avant de subir de graves brûlures électriques lors d’un accident du travail. À droite, il pose pour une photo avec sa fille adolescente, après son accident et avant son opération. (Famille James/NYU Langone Health)

Selon une étude, plus de 40 millions de personnes dans le monde ne peuvent pas voir des deux yeux. un commentaire éditorial dans JAMAparfois à cause d’une maladie, et parfois à cause d’une blessure. Et il n’existe actuellement aucun moyen de restaurer cette vision perdue.

L’opération de James est une étape sur la voie du changement.

« Ils m’ont dit dès le début : ça n’a jamais été fait. On ne sait pas si ça va marcher », a-t-il dit. « Mais je leur ai fait confiance. »

De plus, James s’est dit qu’il n’avait rien à perdre – et tout à gagner.

« Je vais déjà prendre des immunosuppresseurs pour le reste de ma vie. [and] Au départ, je n’avais pas d’œil là-bas.

Pourquoi est-il si difficile de remplacer un œil ?

Les médecins étudient depuis longtemps la possibilité de traiter la vue par des greffes oculaires, mais cet organe est particulièrement difficile à intégrer en raison de la manière complexe dont il interagit avec le cerveau.

Lors des tests effectués jusqu’à présent sur les animaux, les yeux transplantés ont été rejetés par leurs receveurs, rétrécissant et se détériorant au fil du temps, ont déclaré les auteurs de l’étude.

Mais jusqu’à présent, dans le cas de James, cela n’a pas été le cas.

« Aaron ne peut pas percevoir la lumière lorsque nous éclairons son œil, mais lorsque nous regardons l’œil lui-même, cela semble vraiment incroyable », a déclaré le Dr Vaidehi Dedania, ophtalmologue à la NYU Grossman School of Medicine, qui a suivi le rétablissement de James et co-auteur de l’étude.

« Il est bien rond, il n’est donc pas du tout ratatiné ou rétréci. Et cela nous indique que l’œil reçoit un apport sanguin suffisant pour qu’il puisse fabriquer son propre liquide, tout comme notre corps peut produire du sang à partir de la moelle osseuse. L’œil se maintient donc tout seul. »

Plus de 140 professionnels de la santé ont été impliqués dans le traitement de James au NYU Langone Health à New York. (Juliana Thomas/NYU Langone Health)

Bien que l’œil n’ait pas retrouvé la vision, les tests montrent que la rétine a une réponse électrique à la lumière, suggérant que les bâtonnets, les codes et les cellules nerveuses sensibles à la lumière ont tous survécu intacts à l’opération.

Ce fait donne de l’espoir pour la restauration de la vision lors de futures transplantations, déclare le Dr Eduardo D. Rodriguez, auteur principal de l’étude et chirurgien principal de James.

« Nous sommes vraiment étonnés du rétablissement d’Aaron, sans aucun épisode de rejet », il a déclaré dans un communiqué de presse de NYU.

Il a salué « l’approche méthodique de l’équipe dans le processus de recherche de donneurs, garantissant qu’Aaron a reçu le donneur le plus favorable » ainsi qu’un régime d’immunosuppression unique et rigoureux.

« Nos découvertes au cours de l’année écoulée constituent des résultats initiaux prometteurs, posant les bases de nouvelles avancées et de recherches en cours. »

Le Dr Bohdan Pomahač, chirurgien à la faculté de médecine de Yale qui a réalisé la première greffe faciale complète aux États-Unis en 2011, l’a qualifiée d’« opération techniquement brillante ».

« Les auteurs ont repoussé les limites de l’innovation », a déclaré Pomahač, qui n’était pas impliqué dans l’affaire Jame. a dit à Nature.

La clé pour restaurer la vision est de comprendre comment faire repousser le nerf optique, qui transporte les signaux lumineux de la rétine au centre de vision du cerveau, expliquent les auteurs.

« Il faut avancer étape par étape », a déclaré Dedania. « Cela nous donne au moins une certaine marge de manœuvre pour passer à l’étape suivante. »

Manger est à nouveau amusant

L’opération a eu un impact considérable sur la vie de James. Sa greffe de visage a non seulement changé la façon dont il se perçoit et dont il est perçu par les autres, mais elle lui a également permis de retrouver son sens du goût et de l’odorat.

Il dit ne pas se rappeler si le premier aliment qu’il a vraiment savouré après l’opération était de la compote de pommes ou du pudding au chocolat. « Je me souviens juste que c’était vraiment bon », a-t-il dit.

James avec sa femme un an après sa greffe révolutionnaire, qui, selon les médecins, pourrait ouvrir la voie au développement de la chirurgie de restauration de la vision. (NYU Langone Health)

Son rétablissement a été salué par sa femme et sa fille, a-t-il déclaré, soulignant que des accidents comme le sien ont un effet d’entraînement, impactant la vie des proches des victimes.

« Quand mon accident s’est produit, notre fille avait 16 ans et, vous savez, les jeunes de 16 ans ont déjà assez de problèmes comme ça, ils essaient de grandir maintenant. [and] « tu lui mets ça dessus », a-t-il dit. « Mais elle s’en est bien sortie. Elle est forte. Elle a obtenu son diplôme d’études secondaires [and is] Je vais à l’université maintenant. »

Mais au-delà des impacts personnels de la procédure, James dit qu’il est fier de faire partie de l’histoire de la médecine.

« Tout le monde veut faire sa part, vous savez, pour aider », a-t-il déclaré. « C’est peut-être mon rôle. »