L’homme qui a quitté le Starman avec des yeux dépareillés

David Bowie, dont l’œil gauche endommagé est clairement visible sur cette photo, a sorti 111 singles au cours de sa carrière, dont des tubes comme Ashes to Ashes, Space Oddity, Changes et Heroes

« J’ai décidé d’aller au club de jeunes un peu plus tard parce que je n’y étais jamais allé auparavant et son copain est sorti en criant : « Où étais-tu ? Carol t’attend depuis plus d’une heure. »

« Début 1972, il m’a appelé et m’a dit : « Hé George, je fais une tournée aux États-Unis pendant environ trois mois. Veux-tu venir avec moi ? » Je n’étais marié que depuis un an environ, mais il m’a dit : « Oh, amène ta femme, tu sais, on va passer un bon moment. »

Les incursions d’Underwood dans la musique ont pris fin après un album solo, lorsqu’il a décidé que « l’industrie de la musique n’était pas vraiment pour moi » et il est retourné à ses études d’art et est devenu peintre.

Mais il ne laisserait pas l’industrie de la musique loin derrière.

« David m’a appelé un jour et m’a dit : ‘George, j’ai un pote à moi, il vient de terminer un disque et il cherche quelqu’un pour faire la pochette et j’ai pensé que tu serais bon pour ça.’ »

Ce compagnon était Marc Bolanet Underwood s’est rapidement retrouvé assis dans un appartement de South Kensington avec le producteur Tony Visconti tandis que la star de T-Rex « était assis les jambes croisées sur le sol, regardant sa petite amie de l’époque pendant environ 10 minutes ».

Avec une idée en tête, Underwood est retourné chez ses parents, où il vivait à l’époque, et a créé ce qui est devenu la pochette du premier album plutôt verbeux de Tyrannosaurus Rex de Bolan – My People Were Fair and Had Sky in Their Hair… But Now They’re Content to Wear Stars on Their Brows.

Bowie a ensuite demandé à son ami de créer certaines des pochettes de ses propres albums, en commençant par le dos du disque éponyme de la star. Viennent ensuite les couvertures de Hunky Dory et de The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars – ce dernier représentant l’alter ego extraterrestre de Bowie dans une rue pluvieuse de Heddon Street dans le West End de Londres, la jambe relevée et la guitare à la main.

« Qui aurait pu savoir que cet album allait devenir une icône ? À l’époque, David n’était pas très connu », explique Underwood.