L’homme qui a pris “la photo la plus vue de tous les temps” explique comment il l’a fait

Le photographe à l’origine de la « photo la plus vue au monde » a parlé des circonstances dans lesquelles il l’a prise.

Si quelqu’un vous demandait quelle est la « photo la plus vue de tous les temps », que diriez-vous ?

Ce n’est pas une question piège, il y a juste une image que vous êtes probablement tellement habituée à voir en arrière-plan que vous êtes probablement un peu insensible à la remarquer.

On pourrait penser que la « photo la plus vue au monde » aurait nécessité un appareil photo très coûteux, la recherche de l’emplacement parfait, l’attente de l’éclairage parfait et un certain temps pour trouver le bon angle, mais le photographe Charles [Chuck] O’Rear, dit qu’il était tout simplement au bon endroit au bon moment.

Dans une interview avec PEOPLE en 2021, l’homme de 81 ans expliqué il porte « toujours » un appareil photo avec lui parce que « on ne sait jamais ».

La photographie de Chuck O’Rear est largement considérée comme « la photo la plus vue au monde ». Crédit : YouTube/ Shoot The Rabbit/ Bart Leferink/ Marcel Buunk

O’Rear a pris ce qui est considéré comme la « photo la plus vue au monde » en janvier 1996 alors qu’il se rendait chez sa femme depuis plus de 20 ans, Daphné Larkin.

Il conduisait de sa maison à Sainte-Hélène, en Californie, jusqu’à la sienne dans le comté de Marin, notant qu’il « s’arrêtait souvent pour prendre des photos » parce que le paysage le long du chemin était « si beau ».

Et la seule image qu’il a prise et qui est devenue emblématique ? Eh bien, ça s’appelle « Bliss ».

La vraie question est : d’où le reconnaîtrez-vous ?

L’image a été prise entre Sainte-Hélène, en Californie, et le comté de Marin. Crédit : YouTube/ Shoot The Rabbit/ Bart Leferink/ Marcel Buunk

Si vous n’avez pas été élevé uniquement sur les MacBook, vous le reconnaîtrez comme étant l’image d’arrière-plan de l’écran de votre ordinateur Microsoft.

Des collines douces et verdoyantes se coulant les unes dans les autres, accompagnées d’un ciel bleu vallonné parsemé de nuages ​​blancs parfaits et moelleux – l’image pittoresque valait la peine d’ouvrir l’ordinateur pour suivre des cours de dactylographie.

Mais sûrement l’image d’un Magicien d’Oz-comme si le monde magnifique avait dû être photoshopé ? Un tel paradis ne peut pas vraiment exister?

“Bliss” de Chuck O’Rear. Crédit : Microsoft Windows XP

“Quand c’est sur pellicule, ce que vous voyez est ce que vous obtenez”, explique O’Rear – le photographe prenant la photo à l’aide d’un appareil photo Mamiya RZ67 équipé d’un film couleur Fuji et d’un trépied.

“Il n’y avait rien d’anormal. J’ai utilisé un film aux couleurs plus brillantes, le Fuji Film de l’époque, et les objectifs du RZ67 étaient tout simplement remarquables.

“La taille de l’appareil photo et du film a fait la différence et je pense que la photographie de Bliss se démarque encore plus.

“Je pense que si je l’avais filmé avec un 35 millimètres, cela n’aurait pas eu le même effet”, déclare O’Rear dans une vidéo pour Microsoft, filmé par le caméraman Bar Leferink et réalisé par Marcel Buunk pour la société Shoot the Rabbit.

O’Rear a utilisé un appareil photo Mamiya RZ67 avec un film Fuji couleur et un trépied. Crédit : YouTube/ Shoot The Rabbit/ Bart Leferink/ Marcel Buunk

L’image d’O’Rears s’est retrouvée dans les mains du co-fondateur de Microsoft, Bill Gates, après que le groupe Corbis de Gates ait acheté l’agence photo Westlight en 1998 – Westlight étant l’agence à laquelle le photographe avait initialement soumis «Bliss».

“Bliss” a été acheté par Microsoft pour une somme “à six chiffres” de plus de 100 000 $ – le montant exact inconnu – et il est devenu l’image du bureau Windows XP que nous connaissons tous, aimons et regardons nonchalamment en souhaitant pouvoir le transporter là où le l’image a été prise.

Cependant, la transaction ne s’est pas déroulée aussi bien que prévu. O’Rear a payé une somme si élevée pour l’image que Fed Ex « n’y toucherait pas » en raison du montant élevé de l’assurance.

Cela signifiait qu’O’Rear devait monter dans un avion et remettre lui-même la photo originale au bureau de Microsoft à Seattle, selon le St Helena Star, même si cela en valait la peine pour une somme à six chiffres et un trajet en avion gratuit.

O’Rear a passé 25 ans comme photographe chez National Geographic. Crédit : YouTube/ Shoot The Rabbit/ Bart Leferink/ Marcel Buunk

Même si l’image n’était « qu’une autre photo pour Chuck », elle est devenue la plus célèbre du photographe.

“Vingt-cinq ans à Géographique et personne ne s’en soucie”, plaisante sa femme Larkin.

O’Rear explique : “Je reçois des e-mails peut-être toutes les semaines ou deux, quelque chose en rapport avec la photo ‘Bliss’.

“Quand je mourrai, même si je ne serai pas enterrée, a dit Daphné, sur ta pierre tombale, nous n’allons pas dire National géographiqueon va dire ‘Photographe du Bonheur’.”

O’Rear n’a aucun moyen d’échapper à la photo, elle est « partout ». Crédit : YouTube/ Shoot The Rabbit/ Bart Leferink/ Marcel Buunk

«Bliss» est finalement l’image qui a suivi le photographe jusqu’à ce jour – peu importe où il a voyagé à travers le monde, il ne peut y échapper.

“L’image est partout, comme nous le savons tous. […] L’image, peu importe où nous sommes allés dans le monde – en Inde, en Thaïlande, en Grèce – cette image est toujours là, soit sur un vieil ordinateur dans un hôtel haut de gamme qui n’a pas été mis à jour depuis 30 ans, dans le hall où se trouvent les gens. nous avons vu cette image sur des panneaux d’affichage, dans les avions, dans les aéroports”, réfléchit O’Rear.

“Il y a des années, nous traversions l’aéroport de Chicago et nous y étions.”

Il résout : “J’ai une théorie selon laquelle toute personne âgée de 15 ans et plus se souviendra de cette photographie pour le reste de sa vie.

“Alors maintenant, je suis au lycée, j’ai 15 ans, j’étais sur mon ordinateur à l’école et je vais à l’université et je vais dans le monde du travail et maintenant j’ai 50 ans, 70 ans et Je vois cette image quelque part.