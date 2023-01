L’homme qui a posé les pieds sur le bureau de Nancy Pelosi lors de l’émeute du Capitole américain témoigne

Un homme de l’Arkansas a témoigné jeudi qu’il “suivait le courant” lorsqu’il a posé ses pieds sur un bureau dans le bureau de l’ancienne présidente de la Chambre des États-Unis Nancy Pelosi, posant pour des photographies qui ont fait de lui l’une des figures les plus mémorables de l’émeute du Capitole américain deux il y a des années.

À la barre des témoins lors de son procès pour émeute, Richard “Bigo” Barnett a déclaré qu’il cherchait une salle de bain à l’intérieur du Capitole le 6 janvier 2021, lorsqu’il est entré sans le savoir dans le bureau de Pelosi et a rencontré deux photographes de presse. Il a dit qu’un des photographes lui avait dit “d’agir naturellement”, alors il s’est allongé sur une chaise et a jeté ses jambes sur le bureau.

« Avez-vous compris que ce que vous faisiez pouvait causer des problèmes ? l’avocat de la défense Joseph McBride a demandé à Barnett.

“J’étais juste dans le moment”, a répondu Barnett. “Je suis juste en train de suivre le courant à ce stade.”

Barnett, un pompier à la retraite de Gravette, Arkansas, est l’une des plus de 900 personnes accusées de crimes fédéraux pour leur conduite au Capitole le 6 janvier 2021. Près de 500 d’entre eux ont plaidé coupable. Barnett est l’un des plusieurs dizaines d’accusés de l’émeute du Capitole dont l’affaire a fait l’objet d’un procès.

“J’ai pris le bureau de Nancy Pelosi!”

Barnett, 62 ans, avait un pistolet paralysant caché dans son pantalon lorsqu’il a pris d’assaut le Capitole américain, envahi le bureau de Pelosi et posé pour une photo qui est devenue l’une des images les plus connues de l’attaque, ont déclaré les procureurs. Il a également pris un morceau de son courrier et laissé derrière lui une note disant: “Nancy, Bigo était là”, ont déclaré les procureurs. Barnett a ponctué le message d’un juron sexiste.

Avant de quitter le Capitole, Barnett a utilisé un porte-voix pour prononcer un discours devant la foule en criant: “Nous avons repris notre maison et j’ai pris le bureau de Nancy Pelosi!” selon les procureurs.

Barnett, témoignant vers la fin de son procès, a déclaré qu’il regrettait d’être venu à Washington pour le rassemblement “Stop the Steal” où le président de l’époque, Donald Trump, s’est adressé à une foule de partisans.

“Deux ans de vie perdue. Misère pour ma famille”, a-t-il déclaré.

Les procureurs ont déclaré que Barnett avait planifié son voyage à Washington pendant des semaines et s’était préparé à la violence. (Police du comté de Washington/Reuters)

Il a également exprimé ses regrets d’avoir utilisé un langage vulgaire dans sa note à Pelosi.

“Je n’aurais probablement pas dû poser mes pieds sur le bureau”, a déclaré Barnett.

Un grand jury a inculpé Barnett de huit chefs d’accusation, dont des chefs d’accusation de désordre civil et d’entrave à une procédure officielle. Il fait également face à une accusation d’entrer et de rester dans un bâtiment ou un terrain restreint avec une arme mortelle ou dangereuse – le pistolet paralysant avec des pointes dissimulées dans une canne pliable.

Burnett dit qu’il est “passé en mode crise”

Dans des déclarations liminaires pour le procès, un procureur a déclaré mardi que Barnett avait planifié le voyage pendant des semaines et s’était préparé à la violence.

“L’accusé a violé cet espace”, a déclaré la procureure Alison Prout.

McBride a déclaré aux jurés mercredi que Barnett n’était qu’un “fou de l’Arkansas” qui n’a blessé personne le 6 janvier et n’aurait pu blesser personne avec le pistolet paralysant car il était cassé ce jour-là.

“Nous ne vous demandons pas d’approuver ses actions”, a déclaré McBride, l’appelant “le cas d’intrusion le plus célèbre de tous les temps”.

Une foule de partisans du président américain de l’époque, Donald Trump, grimpe par une fenêtre qu’ils ont brisée alors qu’ils prennent d’assaut le bâtiment du Capitole américain le 6 janvier 2021. (Léa Millis/Reuters)

Barnett a déclaré que la foule de partisans de Trump quittant le rassemblement était d’humeur joviale alors qu’ils s’approchaient du Capitole. Il a dit qu’il s’était mis en colère après avoir entendu une forte détonation et vu ce qui semblait être des policiers tirant des gaz lacrymogènes sur la foule.

“Cela a bouleversé mon monde”, a déclaré Barnett, qualifiant cela de sa première expérience avec la brutalité policière après des années passées comme pompier. “Je suis passé en plein mode crise.”

Barnett a déclaré que des vidéos montrent que la foule l’a poussé dans le Capitole alors qu’il s’approchait d’une entrée, le faisant brièvement tomber à genoux alors qu’il franchissait le seuil.

“Nous avons pas le choix!” a-t-il crié à plusieurs reprises sur la vidéo en entrant dans le Capitole.

Barnett a déclaré qu’il n’avait pas réalisé qu’il était entré dans le bureau de Pelosi jusqu’à ce que l’un des photographes lui demande s’il savait où il se trouvait et il a repéré des enveloppes vides portant le nom de Pelosi.

Après que la police lui ait ordonné, ainsi qu’à d’autres, de quitter le bureau de Pelosi, Barnett s’est rendu compte qu’il avait laissé son drapeau américain derrière lui. La vidéo de la caméra corporelle a capturé Barnett criant à un policier de la Rotonde pour obtenir de l’aide pour récupérer le drapeau.

Barnett arrive au tribunal fédéral américain de Washington le 10 janvier 2023. (Manuel Balce Ceneta/Associated Press)

Les procureurs ont déclaré que Barnett avait l’habitude de s’armer lors de manifestations politiques avant l’attaque du 6 janvier. En juillet 2020, ont-ils dit, un appelant du 911 a signalé qu’un homme correspondant à la description de Barnett avait pointé un fusil sur elle lors d’un rassemblement “Back the Blue”.

“Les forces de l’ordre ont finalement clôturé l’enquête comme non fondée en raison de divergences apparentes non résolues dans les preuves”, ont écrit les procureurs.

En novembre 2020, la police a été appelée à un rassemblement «Save the Children» lorsqu’un appelant a déclaré que Barnett portait une arme à feu lors de la manifestation et agissait de manière suspecte.